Экономика

Александр Беглов: Великие Луки - знаковый город Псковской области, мотор промышленности региона

Великие Луки – знаковый город Псковской области, мотор промышленности региона. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение полномочный представитель президента в СЗФО Александр Беглов высказал после визита в южную столицу региона, в ходе которого осмотрел ряд социальных объектов, а также посетил якорное предприятие электротехнического кластера – ЗАО «ЗЭТО». В рабочей поездке его сопровождали врио губернатора Михаил Ведерников и глава Великих Лук Николай Козловский.

«Великие Луки – знаковый город Псковской области, мотор промышленности региона. Я порадовался за Луки. Здесь, конечно, еще остаются проблемы, но видно и движение вперед, как говорит молодежь, «движуха», - отметил Александр Беглов. Среди плюсов южной столицы региона полпред отметил рост промышленного производства и высокую среднюю заработную плату, которая, по его словам, выше, чем в Пскове и в регионе в целом. Кроме того, благодаря усилиям региональной и городской власти ликвидированы очереди в детские сады для детей от 3 лет, активно развивается социальная сфера.

Завод электротехнического оборудования Александр Беглов охарактеризовал как современное производство, где созданы хорошие условия для труда и трудится профессиональный коллектив. «Хорошие ребята, умные глаза», – отметил он.

Что касается решения существующих проблем, то, рассказал полпред президента, вместе с врио губернатора они составили план действий. «Здесь нужна помощь федерального центра, будем совместно обращаться к Президенту, чтобы он оказал содействие в модернизации школ, учреждений здравоохранения, культурной сферы. В общей сложности требуется дополнительно 3, 5 млрд рублей. Программа у нас уже сверстана, через неделю начнем атаковать федеральное правительство», – поделился планами Александр Беглов.