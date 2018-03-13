Экономика

Инициативу об уменьшении размера страховых взносов для ИП псковские депутаты обсудят с участием коллег Северо-Запада

В Псковском областном Собрании прошло заседание рабочей группы, созданной комитетом по бюджету, финансам и налоговой политики для подготовки законодательной инициативы по внесению изменений в ст. 430 Налогового кодекса РФ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, в обсуждении проблемы, связанной с размером страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, установленных для индивидуальных предпринимателей, не имеющих наемных работников, приняли участие заместитель председателя комитета по бюджету Алексей Федоров, депутат Анатолий Тиханов, председатель регионального отделения общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Валерий Лесников, руководитель правового управления Собрания Любовь Цибулькина, представители администрации области и псковского Пенсионного фонда.

В начале заседания Алексей Федоров напомнил, что с просьбой о создании на площадке регионального парламента рабочей группы обратились общественная организация «Опора России» и Союз промышленников и предпринимателей Псковской области – поводом для этого стали обращения индивидуальных предпринимателей, которые вынуждены перечислять во внебюджетные фонды 30-70 процентов своего годового дохода.

Как пояснил Валерий Лесников, речь идет об ИП, работающих на упрощённой системе налогообложения с доходами более 300 тысяч рублей в год. Согласно Бюджетному кодексу такие самозанятые граждане должны уплачивать в Пенсионный фонд дополнительные страховые взносы в размере одного процента от дохода без учёта расходов. По словам руководителя региональной «Опоры России», суммы фиксированных взносов, начисляемые по установленной федеральным законодательством формуле, для большинства индивидуальных предпринимателей просто неподъёмные, что способствует ухудшению предпринимательского климата и сокращению количества ИП.

«Наш президент все время говорит: "хватит кошмарить бизнес", «налоговое бремя не увеличивать» - думаю, мы должны поддержать наших предпринимателей и привлечь внимание федерального центра к существующей проблеме», - высказал мнение Анатолий Тиханов.

В ходе состоявшейся дискуссии члены рабочей группы отметили, что обозначенная проблема, наверняка, характерна не только для Псковской области, однако, для подготовки законопроекта федерального уровня необходимо располагать информацией по другим регионам. Алексей Федоров предложил рассмотреть этот вопрос в рамках Парламентской Ассоциации Северо-Запада России.

«Надо обсудить проблему более широким кругом и заручиться поддержкой других регионов – думаю, «болячки» у всех приблизительно одинаковые, и мы сможем выработать согласованное решение, с которым и будем выходить на федерацию», - предложил депутат.

Члены рабочей группы поддержали прозвучавшее предложение. Выработанная позиция будет представлена комитету по бюджету, финансам и налоговой политике, после чего депутаты примут окончательное решение по вопросу.