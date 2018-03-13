Экономика

Александр Беглов и Михаил Ведерников обсудили план социально-экономического развития Великих Лук

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов и врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников обсудили план социально-экономического развития Великих Лук. Об этом сообщил Александр Беглов на встрече с журналистами в четверг, 15 марта.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, он рассказал, что по примерным расчетам на модернизацию сфер здравоохранения, образования, социальных услуг, агропромышленного комплекса и культуры потребуется порядка 3,5 млрд рублей. «Здесь региону понадобится помощь федерального центра. Знаю, что Михаил Юрьевич уже занимается этими вопросами. Мы тоже со своей стороны поможем, в том числе в работе с министерствами, с правительством РФ», - сказал полпред президента.

Он также назвал Великие Луки «мотором промышленности» региона. Уровень средней заработной платы в Великих Луках выше, чем в Пскове, отметил Александр Беглов.

Но больше всего полпреда президента впечатлил завод электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО», особенно его сотрудники. «Это состоявшиеся люди и в своих убеждениях, и в профессионализме», - подчеркнул он.