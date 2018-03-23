Экономика

10 причин взять ипотеку в Сургутнефтегазбанке

Каждый мечтает о собственном жилье, будь то квартира или дом. Такая мечта стоит дорого, а сбережений для покупки недвижимости у человека часто не хватает. И тут на помощь приходит ипотека. Ипотека в Сургутнефтегазбанке.

Выбирая банк для оформления ипотеки, потенциальный заемщик сталкивается с огромным количеством информации.

Каждый банк предлагает свои условия и выдвигает свои требования. Почему стоит выбрать Сургутнефтегазбанк?

Причин тому несколько.

1. Привлекательные процентные ставки. По многим программам в банке действуют бонусы и скидки, как партнерские, так и собственные акционные. Например, в банке действует акция «Легкие метры», в рамках которой снижена процентная ставка по ипотеке для зарплатных клиентов. Также Сургутнефтегазбанк предлагает специальные условия приобретения квартир в г. Сургуте и в г. Дмитрове Московской области – в ипотеку без первоначального взноса и без оформления страховки.

2. Возможно оформление кредита без первоначального взноса при покупке недвижимости у застройщика, который является партнером Сургутнефтегазбанка. Что касается вторичного жилья, то банк сотрудничает со многими агентствами недвижимости.

3. Актуальные ипотечные программы на любые цели. В банке имеется ряд партнерских программ с застройщиками, в рамках которых клиентам предлагаются определенные преференции. Кроме того, есть ипотечные программы на частные дома и кредит «Паркинг» для приобретения машиноместа или отдельной парковки/гаража. Для желающих воспользоваться государственной поддержкой существует возможность направить на погашение кредита средства материнского капитала. Начинающим предпринимателям, нуждающимся в офисных помещениях, банк предоставляет ипотеку на коммерческую недвижимость. А если у клиента уже имеется ипотечный кредит в другом банке, Сургутнефтегазбанк предлагает выгодные условия рефинансирования.

4. Отсутствуют дополнительные комиссии, которые могут увеличить стоимость кредита.

5. Рассчитывается совокупный доход созаемщиков при расчете максимальной суммы возможного кредита в Сургутнефтегазбанке. Созаемщик – это лицо, которое выступает дополнительным заемщиком при кредитовании, и если дохода заемщика не хватает до нужной суммы кредита, то доход созаемщика тоже будет учитываться в расчете. Например, при зарплате в 30 тыс. руб. можно рассматривать заявки на кредит на сумму не выше 1,5 млн руб. на 30 лет, а если совокупный доход вместе с созаемщиком достигает 50 – 60 тыс. руб., то на те же 30 лет можно рассматривать сумму до 4,5 – 5 млн руб.

6. От 1 до 3 дней – срок рассмотрения кредитной заявки в Сургутнефтегазбанке.

7. Минимальный пакет документов для получения ипотечного кредита в Сургутнефтегазбанке. Если клиент получает зарплату через Сургутнефтегазбанк – потребуются паспорт и документы на объект приобретаемой недвижимости, для остальных клиентов дополнительно необходимы документы, подтверждающие доход заемщика.

8. Удобное гашение кредита – автоматически со счета, открытого в Сургутнефтегазбанке.

9. Возможен досрочный возврат части кредита по одной из схем на выбор: с уменьшением срока возврата кредита или с уменьшением суммы общего ежемесячного взноса.

10. Сургутнефтегазбанк имеет высокий рейтинг кредитоспособности со стабильным прогнозом и включен в Реестр кредитных организаций, признанных Банком России значимыми на рынке платежных услуг, и в случае экономических потрясений выполнит свои обязательства. Кроме этого, деятельность Сургутнефтегазбанка поддерживается его надежным акционером – одной из крупнейших нефтяных компаний России ОАО «Сургутнефтегаз».

Таким образом, широкая линейка ипотечных программ, привлекательные процентные ставки, прозрачные и удобные условия кредитования в Сургутнефтегазбанке позволят не только осуществить свою мечту, но и чувствовать себя уверенно весь период кредитования. С ипотекой от Сургутнефтегазбанке счастье есть!

Подробности на сайте>>>

Подайте заявку на кредит онлайн на сайте www.sngb.ru, в любом банкомате СНГБ (раздел «Дополнительные услуги») или в офисе Сургутнефтегазбанка по адресу: г. Псков, ул. Льва Толстого, 2. Телефон для справок: (8112) 290-888.

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