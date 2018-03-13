Экономика

Президент поручил к 15 июля изменить законодательство по налогообложению имущества физлиц

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 июля внести в законодательство изменения, совершенствующие порядок определения кадастровой стоимости объектов недвижимости в целях налогообложения, и уточнить параметры расчета налога на имущество физлиц.

Перечень поручений по реализации послания президента Федеральному Собранию опубликован на сайте главы государства.

В.Путин в послании 1 марта, в частности, заявил о необходимости изменить механизм расчета налога на имущество физлиц и кадастровой стоимости имущества в связи с большим количеством жалоб граждан на чрезмерно высокие налоги из-за превышения кадастровой стоимости рыночной.

«Предлагаю вернуться к налогу на имущество для физлиц, он должен быть справедливым и посильным для граждан. Когда сидящие в этом зале коллеги убеждали нас и меня, в том числе, использовать рыночную стоимость недвижимости при расчете этого налога, они говорили, что старые оценки БТИ - это анахронизм. Однако в реальности оказалось, что кадастровая стоимость, которая вроде бы должна соответствовать рыночной, часто значительно ее превышает. Мы так не договаривались, и люди от нас этого не ожидали», - сказал он.

«Нужно уточнить механизм расчета налога, а также определение кадастровой стоимости недвижимости. В любом случае она не должна превышать реальную рыночную стоимость. Все решения необходимо принять максимально быстро, в первом полугодии текущего года», - заявил тогда президент.

Позже министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что, действительно, при переходе от инвентаризационной стоимости к кадастровой при расчете налога на имущество многие граждане столкнулись с существенным увеличением суммы налога. «Когда мы принимали это решение, никто не думал, что кадастровая стоимость может быть выше рынка, рыночной стоимости той же самой квартиры и, конечно, налог с более высокой стоимости для многих граждан стал непосильным. Ставки этого налога устанавливаются муниципалитетами, и органы местного самоуправления при определении ставок налога должны учитывать кадастровую стоимость, и конечно, могут варьировать ставки. Поэтому те проблемы, которые возникли с переходом с оценки БТИ на кадастровую стоимость, будут решены в этом году», - сказал он.

В свою очередь глава комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрей Макаров отметил, что сейчас регионы в ряде случае завышают кадастровую стоимость недвижимости для получения дополнительных доходов. «Налог здесь вторичный вопрос, а первый вопрос - методика оценки, как определять кадастровую стоимость. Потому что сегодня кадастровая стоимость определяется очень часто исходя из потребности регионов, которые реально нуждаются в средствах, поэтому она завышается, чтобы дать дополнительные доходы. (...) Поэтому первое, что идет - это методика кадастровой оценки», - сказал он.

Директор департамента налоговой и таможенной политики министерства Алексей Сазанов также отмечал, что в первую очередь нужно изменить методику оценки кадастровой стоимости недвижимости, а также, возможно, продлить период применения понижающих коэффициентов к ставке налога для смягчения перехода к более высоким суммам налога.

«У нас есть понижающие коэффициенты - за пять лет мы уходим от налога, который исчислялся по инвентаризационной стоимости, к налогу, который считается по кадастровой стоимости, через переходные положения. Возможно, там понадобится растягивать этот период времени, чтобы было более плавное повышение», - сказал он.

Налоговым кодексом РФ установлен переходный период до 2020 года, в течение которого регионы могут самостоятельно определять дату перехода на кадастровую стоимость, при этом муниципалитеты в этот период после принятия решения регионом о применении кадастровой стоимости должны рассчитывать налог с учетом понижающего коэффициента. Коэффициент умножается на разницу между налогом, исчисленным исходя из кадастровой стоимости, и налогом, исчисленным по инвентаризационной стоимости. В 2015 году коэффициент был равен 0,2, в 2016 году - 0,4, в 2017 году - 0,6, в 2018 году действует коэффициент 0,8. С 2019 года налог будет исчисляться без учета понижающего коэффициента. Основная ставка налога на имущество установлена на федеральном уровне в размере 0,1%. Муниципалитеты могут ее понижать вплоть до нуля или повышать, но не более чем в три раза.