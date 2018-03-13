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Экономика

Более 110 млн рублей получит Псковская область из федерального бюджета на повышение зарплат бюджетников

20.03.2018 13:17|ПсковКомментариев: 11

Правительство РФ выделит более 110 млн рублей дотации Псковской области на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы. Соответствующее распоряжение было принято на заседании Кабмина 16 марта.

Из документа следует, что в рамках госпрограммы «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» из резервного фонда выделяется 20 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам во всех регионах РФ. 

Кроме того, указывается, что это решение связано с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года до 11 163 рублей. 

Теги: #зарплата #бюджет
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 11Версия для печати
 

 
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