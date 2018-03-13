Более 110 млн рублей получит Псковская область из федерального бюджета на повышение зарплат бюджетников

Правительство РФ выделит более 110 млн рублей дотации Псковской области на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы. Соответствующее распоряжение было принято на заседании Кабмина 16 марта.
Из документа следует, что в рамках госпрограммы «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» из резервного фонда выделяется 20 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам во всех регионах РФ.
Кроме того, указывается, что это решение связано с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года до 11 163 рублей.