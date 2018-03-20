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Экономика

Потребительские ожидания россиян второй год подряд показывают рост

21.03.2018 08:40|ПсковКомментариев: 0

Россияне второй год подряд демонстрируют улучшение потребительского настроения. Около 23% населения считают, что их материальное положение улучшится. 

Об это говорится в февральском докладе Банка России «Инфляция и инфляционные ожидания», с котором ознакомились в «Известиях».

Положительный настрой вызван низкой инфляцией (рост потребительских цен в 2017 году составил всего лишь 2,5%), укреплением рубля и ростом реальных зарплат населения, которые в прошлом году увеличились на 3,5%, по данным Росстата.

Положительная тенденция сохранится как минимум до 2020, считают в Минэкономразвития. Так, общий рост доходов за три года составит 4,4%, инфляция останется в рамках 4%.

Источник: Псковская Лента Новостей
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