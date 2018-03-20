Экономика

Делегация Псковской области находится с бизнес-миссией в Финляндии

21-22 марта делегация Псковской области принимает участие в бизнес-миссии в Финляндии, в городе Хельсинки. Организаторами мероприятия выступают «Агентство инвестиционного развития Псковской области» и Торговое представительство России в Финляндии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в состав официальной делегации вошли председатель Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев, генеральный директор особой экономической зоны «Моглино» Ольга Торбич, генеральный директор Агентства инвестиционного развития Юрий Подобед, генеральный директор предприятия «М-Конструктор» Артем Багнюк и представитель финского завода по производству лакокрасочных материалов Nor-Maali Oy Ларс Йохансен.

Главная цель бизнес-миссии — установление деловых контактов с финскими предприятиями, развитие экономического потенциала региона, привлечение дополнительных инвестиций и создание новых промышленных проектов.

В рамках бизнес-миссии состоялись презентации Псковской области и ведущих предприятий региона, вызвавшие большой интерес у присутствующих представителей финских деловых кругов.

Экономический и инвестиционный потенциал Псковской области представил Юрий Подобед. Он подробно рассказал о ключевых преимуществах региона и мерах поддержки, которые Администрация области оказывает иностранным инвесторам. В своем выступлении Юрий Подобед отметил, что у Псковской области накоплен большой опыт международного взаимодействия, в регионе осуществляют свою деятельность более 140 компаний с иностранным капиталом, поддерживаются внешнеэкономические связи с 98 странами торговыми партнерами.

В рамках мероприятия состоялась презентация ОЭЗ «Моглино». Об особенностях и преимуществах размещения производства на этой площадке рассказала Ольга Торбич. Она отметила, что ОЭЗ «Моглино» является самым перспективным проектом Псковской области, и на сегодняшний день уже 9 компаний имеют статус резидента особой экономической зоны. Кроме того, ОЭЗ «Моглино» является уникальной и единственной зоной промышленно-производственного типа на Северо-Западе России, которая предоставляет особые преимущества и льготы для инвесторов.

Об успешном опыте реализации инвестиционного проекта по запуску финского завода по производству лакокрасочных материалов на площадке ОЭЗ «Моглино» рассказал представитель предприятия Nor-Maali Oy Ларс Йохансен. Он отметил, что основной целью проекта стал выпуск продукции российского производства, соответствующей международным стандартам качества, с использованием российского сырья и материалов в рамках программы импортозамещения. Продукция, изготовленная в Псковской области, будет поставляться во все страны Таможенного Союза, Россию и Прибалтику. Финская компания Nor-Maali Oy хорошо известна не только в Финляндии, но и в странах Балтии и Скандинавии, где ее лакокрасочная продукция получила широкое признание.

По окончании презентационной части мероприятия, между представителями финского и псковского бизнеса состоялись деловые переговоры и В2В встречи, в ходе которых финские компании выразили заинтересованность в поиске деловых партнеров в Псковской области.

В рамках деловой программы мероприятия состоятся деловые встречи с руководителем Ассоциации строительной индустрии Финляндии Юхани Луханка и руководителем Ассоциации производителей изделий из пластмасс Весой Кярхя.

На 22 марта, заключительный день бизнес-миссии, запланирована встреча с руководителем Ассоциации текстильной промышленности и моды Анной-Кайса Аувинен, а также региональная делегация посетит финский завод Meconet, производящий металлические пружины.