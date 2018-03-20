Экономика

В России может увеличиться подоходный налог

На совещании в правительстве РФ обсудили возможность повышения подоходного налога. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников, министры рассмотрели возможность повышение ставки НДФЛ до 15%, с введением необлагаемого минимума. Кроме того, по словам двух источников, Минфин предлагает заменить льготную ставку НДС прямой субсидией из бюджета для бедных семей и полностью пересмотреть пособия, объединив выплаты в единое пособие для бедных.



Представители первого вице-премьера Игоря Шувалова и Минфина отказались от комментариев, а представитель Минэкономразвития не ответил на запрос издания. Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова заявила, что в правительстве обсуждаются разные меры, но решения будут приняты позднее.



Напомним, осенью 2017 года на совещаниях в правительстве уже анализировали последствия повышения НДФЛ до 15–16 процентов и введение такого минимума. В январе СМИ уже писали о планах увеличения налога после президентских выборов. Тогда министр финансов Антон Силуанов рассказал, что выступает против, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решений пока нет.