Экономика

Финские производители пластмассовых и строительных изделий заинтересовались Псковской областью

В рамках бизнес-миссии Псковской области в Финляндию сегодня, 22 марта, состоялась встреча с руководителями Ассоциации производителей пластмассовых изделий Весой Кярхя и Ассоциации строительной промышленности Юхани Луханка. Как пояснили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, это крупнейшие ассоциации, в состав которых входят ведущие производители Финляндии в сфере производства пластмассовых изделий и в сфере строительства.

Продукция производителей Ассоциации пластмассовых изделий широко используется и применяется как в быту, так и в крупнейших инфраструктурных проектах, а также применяется при производстве техники и оборудования.

В Ассоциацию строительной промышленности входят крупнейшие застройщики и производители строительных материалов Финляндии, которые охватывают всю современную строительную индустрию страны. Главной целью ассоциации является усовершенствование технологий и укрепление профессиональных связей в сфере строительства.

В рамках деловой встречи состоялась презентация инвестиционного потенциала Псковской области, особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» и промышленных предприятий региона. Представители делегации Псковской области рассказали о преимуществах ведения бизнеса в регионе и возможностях кооперации.

Руководители крупнейших Ассоциаций Финляндии выразили интерес к Псковской области. Стороны договорились о дальнейшем развитии сотрудничества, налаживании межрегиональных связей, а также об организации деловых визитов для эффективного и практического обмена опытом между предприятиями Псковской области и Финляндии.