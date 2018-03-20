Экономика

Псковская область примет участие в создании интерактивной карты СЗФО

Геоинформационный сервис «Интерактивная карта Северо-Западного федерального округа» в перспективе может стать одним из ключевых информационных ресурсов СЗФО, объединив данные из множества разрозненных ведомственных источников. Совместную работу наж этим проектам в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве ведут ПАО «Ростелеком» и Стратегическое партнерство «Северо-Запад».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СП «Северо-Запад», интерактивная карта обеспечит доступ органов власти, граждан и организаций к пространственным данным на территории регионов Северо-Запада и позволит систематизировать и консолидировать данные о муниципальных образованиях, регионах и округе в целом.

«Партнерство вносит свою лепту в обработку этого колоссального объема данных, предоставляя информацию, полученную в ходе синхронизации документов стратегического планирования и взаимодействия с субъектами нашего макрорегиона в рамках заключенных соглашений, в том числе, с Псковской областью», - отметили в СП «Северо-Запад».

Исполнительный директор Партнерства Алексей Багаряков рассказал, что сегодня прорабатывается вопроса, как будет представлен один из самых востребованных и ожидаемых блоков интерактивной карты Северо-Западных регионов – инвестиционный раздел. Он будет предназначен для предоставления исчерпывающих данных потенциальным инвесторам о возможностях субъекта и стартовых условиях работы.

«Партнерство «Северо-Запад» заинтересовано в активном сотрудничестве с молодыми учеными, предпринимателями и экспертами, работающими в этой сфере. Мы ищем готовые продукты и решения для формирования полномасштабной интерактивной карты СЗФО. По нашему убеждению, в итоге она должна отражать все сферы социальной и экономической жизнедеятельности бизнеса, власти и общества. А также оперативно реагировать на все изменения, происходящие в макрорегионе и его отдельных точках», – прокомментировал он.

Как сообщает проектный офис «Цифровая экономика», курирующий этот вопрос в составе Стратегического партнерства «Северо-Запад», в работу над созданием интерактивной карты СЗФО уже полностью включены Вологодская и Ленинградская области. Остальные регионы находятся в разной степени готовности. Псковская область однозначно выразила заинтересованность участия в проекте.