Экономика

Михаил Ведерников убедил главу Росавиации не отзывать летный сертификат «Псковавиа»

Рабочая встреча врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александра Нерадько состоялась сегодня, 22 марта, в Москве. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, главный вопрос встречи - сохранение летного сертификата ОАО «Псковавиа», которого авиакомпания должна была лишиться еще в начале текущей недели.

Врио губернатора подчеркнул, что для сохранения сертификата эксплуатанта администрация Псковской области предприняла ряд мер, в том числе по «расшивке» части долговых обязательств перед арендодателями воздушных судов, и обратился к главе Росавиации с просьбой отсрочить это решение.

Михаил Ведерников также проинформировал Александра Нерадько о мерах по оздоровлению финансово-хозяйственной деятельности «Псковавиа». Так, по поручению врио губернатора избран новый состав Совета директоров авиапредприятия, за счет областной субсидии погашена на 50% задолженность по заработной плате и проведена реструктуризация долгов по налогам. По его словам, компания перешла в режим жесткой экономии, и теперь любые финансовые решения будет согласовывать с управляющим органом.

Со своей стороны администрация области продолжает вести активную работу по привлечению инвестора, который готов развивать региональные воздушные перевозки. Михаил Ведерников также рассказал о планах областных властей по сохранению и развитию псковской авиакомпании.

Александр Нерадько положительно оценил усилия Администрации Псковской области по выводу «Псковавиа» из кризиса и сообщил, что летный сертификат отозван не будет.

Кроме того, врио губернатора и глава Росавиации договорились о продолжении совместной работы по сохранению и развитию авиапредприятия.