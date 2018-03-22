Экономика

Сотрудники «Псковавиа»: У нас появилась надежда, что предприятие продолжит работать и развиваться

Очередная встреча заместителя губернатора Псковской области, председателя Совета директоров ОАО «Псковавиа» Александра Кузнецова с трудовым коллективом предприятия состоялась сегодня, 23 марта. Как сообщает пресс-служба региональной администрации, на встрече обсуждались меры по сохранению предприятия.

Вице-губернатор информировал сотрудников о встрече врио главы региона Михаила Ведерникова с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Александром Нерадько, которая состоялась накануне в Москве, и сообщил о главном ее итоге - продлении сертификата эксплуатанта ОАО «Псковавиа». Александр Кузнецов также сообщил коллективу, что глава Росавиации поддержал программу антикризисных мер и выразил готовность совместно работать над сохранением и развитием авиапредприятия.

В ходе разговора вице-губернатор поинтересовался у работников «Псковавиа», получили ли они деньги, выделенные из областного бюджета на погашение долгов по заработной плате. Сотрудники ответили, что часть зарплаты им выдали, и уточнили, когда будут выплачены оставшиеся средства. «В течение апреля все будет выплачено», - заверил Александр Кузнецов.

По итогам встречи работники отметили, что после предпринятых администрацией Псковской области мер по погашению задолженности по зарплате и другим платежам, а также организационных и управленческих решений ситуация в коллективе и в авиакомпании в целом заметно улучшилась. «Люди, которые сомневались, оставаться им работать в нашей компании или нет, уже не сомневаются и решили остаться. У них появилась надежда, что предприятие будет продолжать работать и развиваться», - сказал начальник штаба летной службы «Псковавиа» Николай Андреенко.

Напомним, ситуация на предприятии «Псковавиа» врио губернатора держит на личном контроле. По его поручению был переизбран Совет директоров акционерного общества, разработана «дорожная карта» по стабилизации предприятия, а также установлен максимальный контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью. Из областного бюджета выделены субсидии на погашение задолженности по заработной плате перед работниками авиакомпании, а также арендодателями воздушных судов в общей сложности на сумму 37 млн рублей.

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Кроме того, предприняты меры по финансовому оздоровлению ОАО «Псковавиа», в том числе за счет оптимизации заработной платы руководящего состава, снижения арендных платежей и экономии других расходов. Администрация Псковской области продолжает активную работу по привлечению на предприятие инвестора.