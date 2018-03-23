Экономика

Андрей Козлов предложил коллегам поддержать обращение в федеральное правительство о ситуации в молочной отрасли

Председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов внес на рассмотрение коллег вопрос о поддержке обращения Государственного Совета Республики Татарстан к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву по вопросу о ситуации, сложившейся на рынке молочной продукции.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания, в письме законодатели выражают обеспокоенность существенным снижением закупочных цен на молоко, начавшимся в 2017 году и продолжающимся в настоящее время.

Причинами сложившейся ситуации называется перенасыщение российского потребительского рынка, возникшее из больших объёмов завезённого из-за рубежа сухого молока. Многие перерабатывающие предприятия вместо натурального сырья стали использовать сухое молоко. В этих условиях продукты, производимые из натурального молока, при действующих закупочных ценах оказались неконкурентоспособными на рынке.

«Производство молока – самое капиталоёмкое и долго окупаемое производство в сельском хозяйстве. Затраты на производство литра молока увеличились, закупочные цены покрывают лишь прямые текущие затраты и не имеют инвестиционной составляющей», - отмечается в обращении.

По словам председателя парламентского комитета, директора ОАО «Красное знамя» (одним из направлений предприятия является производство молока) Андрея Козлова, тенденция снижения закупочных цен на молоко характерна и для Псковской области. С начала года падение стоимости молока в регионе составило от трёх до пяти рублей за литр, в зависимости от жирности.

«Закупочные цены на молоко становятся равны себестоимости его производства, - прокомментировал ситуацию Андрей Козлов. - Это путь в никуда, и, если так будет продолжаться, хозяйства, которые занимаются производством молока, не выживут. Депутаты из Татарстана первыми забили тревогу, и нам тоже надо это делать».

Депутат подчеркнул, что сложившаяся ситуация «бьёт» именно по аграриям – ни торговые сети, ни переработчики не уменьшили свою наценку на молоко.

«Все наши переработчики молока говорят, что очень сильно упал спрос, но, на мой взгляд, это предлог для того, чтобы снизить цены. На сегодня в магазинах мы не видим удешевления товара молочного направления. Получается, что заложниками этой ситуации становятся именно сельхозпроизводители – самое низшее звено в этой цепочке. Те, кто производят сырьё и не имеют никакой добавленной стоимости на свою продукцию», - сказал Андрей Козлов.

Парламентарий подчеркнул, что необходимо на государственном уровне принимать оперативные комплексные меры по защите добросовестных отечественных сельхозпроизводителей – в рассматриваемом обращении региональные законодатели предлагают федеральному правительству провести государственные закупочные интервенции молочной продукции, а также повысить эффективность работы по выявлению фальсифицированной, некачественной молочной продукции на потребительском рынке.

Обращение Государственного Совета Республики Татарстан будет рассмотрено на заседании комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, а затем на сессии областного Собрания, назначенной на 29 марта.