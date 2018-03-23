Экономика

Псковская область остается лидером по производству свинины в России

Темп производства свинины в России продолжает расти, к марту 2018 года производство свиней на убой в живом весе увеличилось на 11,7 % и составило 618,8 тыс. тонн.

Главными сельскохозяйственным регионом по выращиванию свинины остается Псковская область. Также в тройку вошли Воронежская и Курская области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области. Только Великолукский агропромышленный холдинг за январь-февраль сдал на убой 35,4 тыс. тонн, что на 53%, чем в прошлом году.

Отметим, что псковский регион занимает лидирующую позицию с 2016 года.