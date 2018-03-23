Экономика

Птицефабрика «Псковская» продается по рекордно низкой цене

Птицефабрика «Псковская» продается по рекордно низкой цене. О продаже посредством публичного предложения движимого и недвижимого имущества компании-банкрота ООО «Птицефабрика «Псковская», входящей в ГК «Рубеж», объявил Российский аукционный дом.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, на торги единым лотом выставлено три сельхозплощадки, расположенные во Пскове и Псковской области, в деревне Тямша и Писковичи.

В настоящее время часть площадок сдана в аренду профильным компаниям ООО «Псковский комбикормовый завод» и ООО «Племрепродуктор Назия» (входит в ЗАО «Птицефабрика Синявинская»).

Торги будут проходить посредством публичного предложения со 2 апреля по 27 августа. В течении данного периода каждые семь дней стоимость лота будет поэтапно снижаться. Победителем станет тот, кто первым предложит максимальную цену актуальную для текущего момента.

Торг начнется с 543,6 млн рублей. Минимальная цена – 684,6 тыс. рублей.

«Суд установил рекордно низкую минимальную цену (понижение почти в 800 раз!). Для нас такая низкая цена – это хорошая возможность привлечь на торги максимальное количество участников и заинтересовать профильных инвесторов», – сообщила руководитель Департамента по работе с проблемными и непрофильными активами банков Ольга Желудкова.

В состав имущества входит все необходимое оборудования для содержания и разведения кур.

Площадка в деревне Тямша расположена на участке площадью 46,9 га; площадка в деревне Писковичи - на пяти земельных участках общей площадью 34,1 га, а площадка в Пскове на 1-й Поселочной улице, 27 занимает участок площадью 8,5 га.

В рамках реализации активов ГК «Рубеж» РАД реализовал несколько сельхозучастков компании «Рубеж-Агро» во Псковской области за 17,5 млн рублей. Общая площадь участков – более 2 тыс. га.

В настоящее время в продаже также находится имущество «Рубеж-Агро» в Псковской области: земельные участки, производственные комплексы, жилые дома, сельхозтехника.