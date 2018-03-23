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Экономика

Сергей Иванов заявил об отсутствии настоящего молока в российских магазинах

26.03.2018 13:58|ПсковКомментариев: 4

Настоящего молока не найти на полках супермаркетов, там продается только молочный напиток, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«У нас в сетевых магазинах молоко не продается в России, давно пора это понять», - сказал С.Иванов на «круглом столе» по вопросу здорового питания в Госдуме в понедельник, пишет «Интерфакс».

По его словам, в основном, в магазинах продается только «молочный напиток», а настоящее молоко можно приобрести «только в деревне у тех людей, которые еще сохранили коров в личном подсобном хозяйстве».

Одним из признаков настоящего молока «из-под коровы» является отстаивание сливок после надоя, отметил С.Иванов.

«Пока оно стоит в трехлитровой банке, на следующий день появляется слой в два пальца толщиной естественного жира. Не трансжира, а естественного», - сказал он.

Такое молоко в магазины довезти до потребителей сложно, и сложно продать до того, как оно скиснет, заключил спецпредставитель президента.

Он также раскритиковал производителей пищевой продукции, которую маркируют надписями «эко». По его словам, часто эта надпись не говорит об экологичности продукта, а только привлекает внимание покупателя.

«Это жулье, с ними надо бороться», - сказал С.Иванов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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