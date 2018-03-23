Экономика

Законопроект о цифровой экономике внесен в Госдуму

Законопроект, вводящий в Гражданский кодекс (ГК) РФ понятие «цифровые деньги» и регулирующий определение смарт-контрактов и ряд других определений в цифровой экономике, внесен в Госдуму.

Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. Авторы законопроекта - спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников, пишет «Интерфакс».

Как говорится в пояснительной записке к документу, законопроект содержит только нормы гражданского права, так как без них невозможно даже ограниченное регулирование рынка «цифровых объектов».

«В частности, будет обеспечена судебная защита прав, возникающих в отношениях по поводу таких объектов, в том числе защита их обладателей от злоупотреблений. Будут устранены существующие сегодня условия для использования таких объектов в целях вывода активов в нерегулируемую цифровую среду и увода из-под обращения взыскания, в том числе при банкротстве, в целях легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы считают, что включение цифровых прав в число объектов гражданских прав создаст также правовую основу для построения системы норм о налогообложении таких объектов или деятельности по их созданию и обороту.

«Цифровые деньги не обязательны к приему при осуществлении всех видов платежей, для зачисления на счета, во вклады и для перевода на всей территории Российской Федерации, однако в случаях и на условиях, установленных законом, могут использоваться физическими и юридическими лицами в качестве платежного средства», - говорится в законопроекте о цифровой экономике.

В то же время во внесенном ранее законопроекте «О цифровых финансовых активах» зафиксирована иная позиция. «Цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории Российской Федерации», - указано в документе.

Новый законопроект о цифровой экономике, в частности, дополняет ГК нормой, согласно которой денежное обязательство может быть выражено цифровыми деньгами.

Предполагается, что закон о цифровой экономике может вступить в силу 1 мая 2018 года, следует из документа.