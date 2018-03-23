Экономика

В Пскове 28 марта всех желающих обучат сельхозкооперации

Семинар «Сельхозкооперация в Псковской области. Ликбез» 28 марта пройдет на площадке Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области (г. Псков, ул. Ротная 34) при поддержке администрации Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, это уже второй семинар Союза сельхозкооперативов «Активное село» совместно с РСО «Агроконтроль» (Москва). Девиз Союза: «Выбирай Псковское! Выбирай родное!».

«Создание кооператива – модная тема, то, о чем сейчас задумываются многие сельхозтоваропроизводители, в том числе Псковской области, тем более на развитие кооператива в этом случае государство предлагает поддержку до 70 млн. рублей. Предусмотрено и возмещение части прямых понесенных затрат», - напомнили организаторы семинара.

О необходимости развития сельхозкооперации в России 1 марта заявил в своем Послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин. Напомним, он подчеркнул, что «развитие АПК, безусловно, во многом связано с крупным товарным производством, но это не должно идти в ущерб интересам малых хозяйств, людей, которые в них работают». «Мы должны поддержать семейные предприятия, фермеров. Будем развивать сельхозкооперацию, создавать условия для роста доходов жителей сельских территорий. То тут, то там, мы же видим, я это знаю, вспыхивают какие-то проблемы, связанные с интересами людей и с тем, что задевают эти интересы. Нужно самым внимательным образом к этому относиться», - подчеркнул президент.

«Однако в кооперативе все не так уж просто, – отметила исполнительный директор садоводческого кооператива «Кипрей», инициатор Союза «Активное село» Анна Войченко. - Например, между членами кооператива должно быть безоговорочное доверие по хозяйственным, производственным и финансовым вопросам. Члены кооператива должны научиться совместно решать сложные вопросы, достигать компромисса в конфликтных ситуациях, следовать достигнутым договоренностям, отвечать за нарушение обязательств».

На семинаре будут рассмотрены вопросы создания сельхозкооперативов, юридические и бухгалтерские вопросы, типичные ошибки, тонкости ревизионных проверок кооперативов. Будет также рассмотрен успешный опыт других регионов.

С программой семинара можно ознакомиться ЗДЕСЬ.