Экономика

Псковская швейная фабрика «Славянка» стала победителем премии «Золотое веретено» в двух номинациях

Псковская швейная фабрика «Славянка» стала обладателем премии «Золотое веретено». Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в Торгово-промышленной палате Псковской области.

Деятельность фабрики высоко оценена по двум номинациям:. «Лучшим оператором швейного оборудования» признана Элина Капкина, а «Лучшей промышленной коллекцией» - торговая марка TRUVOR.

Добавим, что XV ежегодная церемония вручения Национальной отраслевой премии «Золотое веретено» состоялась 23 марта в ЦВК «Экспоцентр». Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин отметил, что «Золотое веретено» стало важнейшей премией российской индустрии моды, уважаемой и желанной наградой. «Легкая промышленность является одной из важнейших составляющих народнохозяйственного комплекса России, во многом определяющей как технологический уровень промышленного производства, так и качество жизни населения», - подчеркнул вице-президент ТПП РФ.



«Золотое веретено» – главная премия в российской индустрии моды, ежегодная оценка наивысших профессиональных достижений в сфере формирования и развития индустрии моды в России. Ее лауреатами в разных номинациях стали предприятия текстильной и легкой промышленности России, дома моды, дизайн-бюро, российские модельеры-дизайнеры, сотрудники компаний и производств, торговые организации, чья профессиональная деятельность содействует развитию индустрии моды в нашей стране. Учредителями премии являются Торгово-промышленная палата Российской Федерации, министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Национальная академия индустрии моды, Российский союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром).