Экономика

Польские бизнесмены познакомились с инвестиционным потенциалом Псковской области

По приглашению Агентства инвестиционного развития в Псковской области с бизнес-миссией находится делегация Республики Польши. В понедельник, 26 марта, в рамках знакомства польских бизнесменов с инвестиционными возможностями региона состоялась встреча с представителями администрации области. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации.

Председатель Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев приветствовал польских гостей от имени врио губернатора Михаила Ведерникова и поблагодарил их за визит. Он также выразил готовность областных властей поддержать реализацию совместных проектов и бизнес-инициатив, которые будут способствовать развитию двустороннего сотрудничества.

В свою очередь начальник экономического отдела Посольства Республики Польши в Российской Федерации Анджей Карпюк подчеркнул заинтересованность польской стороны в расширении уже существующего взаимодействия и налаживании новых контактов.

Одной из таких стартовых площадок, по мнению польских гостей, может стать особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино». В рамках бизнес-миссии они познакомились с преимуществами ОЭЗ и пообщались с представителями первого завода в «Моглино» - финской компании Nor-Maali Oy. Польские бизнесмены выразили готовность продвигать предложения «Моглино» в своих компаниях. А президент Польского клуба бизнеса Александр Янечек пригласил генерального директора ОЭЗ «Моглино» Ольгу Торбич на заседание клуба в Польшу с тем, чтобы представить возможности площадки еще более широкому кругу производителей.

В рамках встречи также состоялись мини-презентации польских компаний по производству прицепов и полуприцепов для грузовых автомобилей, керамических изделий и сантехоборудования, а также материалов для обустройства мансард. Члены бизнес-миссии отметили, что их продукция представлена на псковском рынке, а часть товаров следует через Псковский регион транзитом.

По итогам встречи стороны договорились развивать новые направления сотрудничества, используя выгодную локацию и преференции ОЭЗ «Моглино», а также развитую транспортно-логистическую инфраструктуру Псковской области.

Добавим, что в программу пребывания польской делегации в Псковском регионе также вошли B2B переговоры и посещение псковских предприятий: завода по производству электрооборудования для легковых и грузовых автомобилей, автобусов и сельскохозяйственной техники «Автоэлектроарматура», единственного в России филиала немецкой мебельной компании «Дула РУ», а также завод по производству изделий из ПВХ и алюминия «Оконная мануфактура».