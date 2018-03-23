Экономика

Актуальные вопросы торговой политики в Евразийском экономическом союзе обсудят на семинаре в ТПП Псковской области

28 марта Департамент таможенно-тарифного и нетарифного регулирования при поддержке Союза «Торгово-промышленная палата Псковской области» проведет очередной информационный семинар для делового сообщества Пскова и Псковский области по теме «Актуальные вопросы торговой политики в Евразийском экономическом союзе».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ТПП Псковской области, в рамках семинара представители Евразийской экономической комиссии проинформируют аудиторию о вопросах, связанных с основными тенденциями и векторами развития таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, а также мерами защиты внутреннего рынка в условиях функционирования Евразийского экономического союза.

В завершение семинара предусмотрена отдельная сессия вопросов-ответов.