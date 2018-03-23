Экономика

Псковский облсовпроф предлагает пересмотреть систему оплаты труда в регионе

Псковский облсовпроф предлагает пересмотреть систему оплаты труда в регионе. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) сообщила председатель Псковского областного совета профессиональных союзов, депутат Псковского областного Собрания Ульяна Михайлова.

Говоря об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года, Ульяна Михайлова отметила, что это, безусловно, является лидерской победой профсоюзного движения в России и президента Владимира Путина, поскольку переговорный процесс длился очень долго.

Решение о повышении с 1 мая МРОТ до уровня прожиточного минимума, по словам лидера псковских профсоюзов, серьезно облегчает переговорный региональный процесс об увеличении МРОТ на территории Псковской области.

«Решение победное, мы ожидаем проявления увеличения заработной платы фактически. Хотя о некоторых отрицательных явлениях мы можем говорить уже сейчас. В частности, мы видим такое явление - введение доплаты до МРОТ работникам неквалифицированного труда, а работники квалифицированного, то есть работники, которые получали зарплату выше МРОТ, увеличения зарплаты не увидят», - отметила она.

В связи с этим Псковский облсовпроф уже выступил с инициативой провести заседание трехсторонней комиссии с предложением пересмотреть систему оплаты труда на территории региона, чтобы увеличение заработной платы коснулось всех сотрудников.

На сегодня по договору в Псковской области работают около 180 тысяч работников, примерно половина из них - работники неквалифицированного труда. Именно они могут ждать увеличения заработной платы с мая 2018 года.