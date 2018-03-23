Экономика

Александр Козловский предложил внедрять новые формы организации промышленности в регионах

Второе заседание экспертного совета по ОЭЗ, развитию промышленных кластеров и контрактного производства нового типа провел в Государственной Думе депутат Александр Козловский. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе аппарата парламентария, оно было посвящено контрактным производствам. Как на практике реализовать эту модель, чем может помочь государство и как подключить к этому промышленные кластеры - в этих вопросах разбиралось экспертное сообщество, в составе которого были представители Минпромторга, Ассоциации кластеров и технопарков, депутаты Госдумы и руководители крупных производств.

Открывая заседание и задавая тон обсуждению, Александр Козловский напомнил приоритетную задачу, которую поставил в своем послании президент Владимир Путин - увеличение темпов промышленного роста через технологический прорыв, цифровую и новую экономику и повышение производительности труда. Задача непростая, но решить ее, считает парламентарий, можно в том числе через внедрение открытого контрактного производства и производственных цепочек промышленных кластеров.

«Новые формы организации промышленности предполагают радикальное снижение накладных издержек за счет отказа от традиционного подхода к развитию производства, предполагающего концентрацию всей цепочки создания стоимости на каждом отдельно взятом предприятии», – отметил Александр Козловский.

Проблемой является неготовность значительной части крупных российских промышленных предприятий к работе по современной многоуровневой модели кооперации.

«Традиционная организация производственных цепочек, централизация всех процессов, значительные накладные расходы и долгий период запуска новых продуктов не позволяют отечественным высокотехнологичным предприятиям быть достаточно гибкими и конкурентоспособными в современных условиях, – констатировал парламентарий. – Для совершения «промышленного рывка», о котором говорит президент, в России необходимо решить вопрос децентрализации производственно-технологических цепочек, особенно в высокотехнологичных отраслях промышленности».

В то же время, отметил Александр Козловский, компетентные поставщики в таких цепочках не появляются ниоткуда. Это результат длительной работы по развитию соответствующих технологических компетенций. «Речь о контрактных производителях, которые готовы взять на себя изготовление технологически сложных деталей, узлов, оснастки, а также решить в комплексе задачи по дизайну, инжинирингу, разработке технологической и конструкторской документации, подбору материалов, – рассказал он. –Поэтому, говоря о модели «открытого» контрактного производственного сервиса, мы имеем в виду бизнес-модель, которая предполагает не только уровень компетенций, но и проактивный подход, постоянное развитие».

Козловский уверен – жизненно важно сформировать сеть гибких, «открытых» цифровых контрактных производств, по сути – самостоятельных «производственных ячеек», специализирующихся не на отдельной отрасли, а на конкретных «сквозных» технологических компетенциях, и использующих передовые производственные технологии.

Он напомнил, что впервые на высоком уровне эта тема прозвучала в феврале этого года в докладе Минпромторга России «О развитии промышленного потенциала регионов Российской Федерации», подготовленном к заседанию Президиума Госсовета, где была описана модель центров технологических компетенций, работающих по модели «открытого» контрактного производственного сервиса.

Результатом общественных обсуждений данной темы стало февральское поручение председателя правительства Минпромторгу России представить предложения по развитию в Российской Федерации центров технологических компетенций, работающих по модели «открытого» контрактного сервиса.

«Наше сегодняшнее заседание призвано, в том числе дать рекомендации в адрес Минпромторга России по выполнению этого поручения, – подытожил Александр Козловский. – Рекомендация с моей стороны – предусмотреть возможность поддержки таких центров компетенций на базе уже сформированных промышленных кластеров. Это позволит быстро включить их в производственные цепочки внутри кластеров, а также закрыть существующие потребности промышленных кластеров в технологических компетенциях».