Экономика

Псковский филиал РСХБ проводит акцию для социально ориентированных НКО

Псковский филиал Россельхозбанка проводит акцию для социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) - победителей конкурса по предоставлению субсидий СО НКО на реализацию социальных проектов на территории Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в банке, акция включает в себя возможность бесплатного открытия и ведения расчетного счета, бесплатной установки и обслуживания системы дистанционного банковского обслуживания клиентов. Акция продлится до 6 марта 2019 года.

«Мы регулярно участвуем и проводим различные социально значимые акции. Данная акция позволит клиентам банка, данной категории НКО в Псковском регионе существенно минимизировать затраты на обслуживании банковских расчетных счетов», - отметил директор Псковского филиала РСХБ Александр Тихомиров.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100% акций банка.