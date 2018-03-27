Экономика

Сеть H&M оказалась на грани краха

Шведский масс-маркет H&M объявил о падении прибыли на 44 процента в первом квартале 2018 года, что стало самым низким показателем за последние 20 лет. Об этом сообщает The Fashion Law.

К концу 2017 года на складах компании осталось нераспроданной продукции на сумму свыше четырех миллиардов долларов.

По мнению генерального директора Карла-Йохана Прессона, главной причиной краха стало сужение ассортимента в магазинах сети. 43-летний миллиардер надеется, что продажи вырастут во второй половине 2018 года. «Пока рост идет медленно. Но мы упорно работаем над этим», — сказал он.

В частности, Прессон собирается исключить скидки на продукцию. Он также предполагает, что издержки, связанные с изготовлением одежды, снизятся благодаря слабеющему доллару. Кроме того, планируется открытие нового ретейлера Afound, который будет продавать товары разных брендов, в том числе H&M.

В январе шведский ретейлер H&M (Hennes & Mauritz) обвинили в расизме после рекламы детской коллекции, где худи с надписью «Самая крутая обезьянка в джунглях» представлял чернокожий ребенок. После критики H&M удалила рекламу. Представитель компании сказал CNBC, что ретейлер искренне извиняется за оскорбление и будет работать над своей политикой, чтобы избежать подобных проблем в дальнейшем.