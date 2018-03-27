Экономика

К 10 апреля будет известно решение Минсельхоза о возмещении убытков из-за дождливого лета псковским сельхозпредприятиям

Аграрии Псковского и Островского районов приступили к весенне-полевым работам. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, об этом в среду, 28 марта, заявил начальник Главного государственного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора Николай Романов.

На сегодняшний день уже подкормлено порядка 200 га озимых культур. По оценкам специалистов, их зимовка прошла удовлетворительно. Всего под урожай текущего года в области посеяны озимые культуры на площади почти 16 тысяч га, в том числе на зерно - более 15 тысяч га, поднято зяби 15,5 тысяч га. Кроме того, увеличена посевная площадь рапса. Стабильно работают тепличные комплексы.

Он также напомнил, что в прошлом году из-за дождливого лета сельхозпредприятия не смогли собрать весь урожай и понесли большие потери. Вместо планируемых 120 тысяч тонн зерна удалось собрать только 85 тысяч тонн. Чтобы поддержать псковских аграриев, по поручению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова Госуправление направило обращение в адрес Министерства сельского хозяйства РФ о выделении 119 млн рублей на возмещение убытков. «Ответ будет известен к 10 апреля. Мы надеемся, что эти деньги получим, пока что нам не сказали «нет». Это будет большой помощью нашим сельхозпроизводителям», - сказал Николай Романов.

Размер компенсаций будет зависеть от понесенных потерь. Всего на оказание помощи подали заявки около 30 аграриев.

В целом, отметил начальник Управления сельского хозяйства, Псковская область неплохо входит в новый сельскохозяйственный год. Несмотря на природные катаклизмы, по итогам 2017 года регион занимает второе место в Северо-Западном федеральном округе по выращиванию рапса и третье место по производству зерновых и зернобобовых культур.