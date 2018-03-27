Экономика

Участки лесного фонда для заготовки древесины будут предоставляться по результатам торгов, а не аукционов

В Псковской области предлагается предоставлять для заготовки древесины земельные участки лесного фонда, находящегося в государственной или муниципальной собственности, по результатам проведения открытого конкурса - через торги. Для этого необходимо внести изменения в региональный закон «О реализации отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений на территории Псковской области».

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, проект закона о соответствующих изменениях рассмотрели сегодня, 28 марта, депутаты областного Собрания на заседании комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию.

Председатель госкомитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Виктор Мусатов, представивший проект закона, пояснил, что изменениями, внесенными в Лесной кодекс Российской Федерации на федеральном уровне, уточнены переданные полномочия субъектов РФ в области лесных отношений, в части организации и проведения торгов. Теперь нужно привести региональное законодательство в соответствие с федеральным.

«На сегодняшний день проводятся только аукционы, на смену которым придут открытые конкурсы», - добавил он.

Депутат-единоросс Ян Лузин поинтересовался, будут ли способствовать эти изменения наполнению бюджета или, может быть, они позволят лучше мониторить ситуацию с земельными участками лесного фонда. «В чем смысл этих изменений? Кто окажется в выигрыше, а кто в проигрыше?», - спросил он.

Виктор Мусатов в ответ отметил, что едва ли следует ожидать дополнительных поступлений в бюджет.

«Не получится ли так, что благими намерениями мы добьемся обратного. Что конкурсы будут выигрывать сторонние организации из других регионов, и наш бюджет будет терять деньги?», - скептично высказался Ян Лузин.

Тем не менее, большинством голосов члены комитета проголосовали в поддержку законопроекта. Окончательное решение будет принято завтра, 29 марта, на очередной сессии Псковского областного Собрания.