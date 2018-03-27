Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ТОП-3 женских сапог на снегокашу
Весенние скидки на шубы
Сколько стоит квартира? Узнайте бесплатно!
Бизнес молодых лонгрид
Мама, купи тушенку!
Circle K приходит на смену Statoil
Кубок по бодибилдингу 31 марта в Пскове
Renault: широкий спектр акций в марте
Спецпроект «Ипотека. Личный опыт»
На страже интересов округа №15
Информационные стенды таблички, вывески
Кому в Ужуписе жить хорошо
Телефон прямого эфира 56-73-72
ещё Экономика 27.03.2018 22:009 Александр Козловский выступил в Госдуме в поддержку ОЭЗ 28.03.2018 18:450 Коммунисты внесли в Госдуму законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ 28.03.2018 18:071 Сложную ситуацию на рынке молочной продукции обсудили депутаты Псковского областного Собрания 28.03.2018 16:221 Участки лесного фонда для заготовки древесины будут предоставляться по результатам торгов, а не аукционов 28.03.2018 14:160 К 10 апреля будет известно решение Минсельхоза о возмещении убытков из-за дождливого лета псковским сельхозпредприятиям 28.03.2018 13:5011 Сеть H&M оказалась на грани краха
Самое популярное 26.03.2018 18:0054 «Дневной дозор»: Трагедия в Кемерово: что с ТЦ в Пскове? 26.03.2018 12:0037 Птицефабрика «Псковская» продается по рекордно низкой цене 26.03.2018 12:1319 Скончался бывший главврач псковской поликлиники №3 Александр Антипьев 25.03.2018 13:4421 Интерактив: Зачем!? 27.03.2018 14:4716 В Псковской области вводится карантин по гриппу и ОРВИ
 
Экономика

Сложную ситуацию на рынке молочной продукции обсудили депутаты Псковского областного Собрания

28.03.2018 18:07|ПсковКомментариев: 1

Обращение Государственного Совета Республики Татарстан к председателю правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву по вопросу о ситуации, сложившейся на рынке молочной продукции, рассмотрели сегодня, 28 марта, депутаты Псковского областного Собрания на заседании комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Авторы обращения просят правительство в целях стабилизации цен на рынке молочной продукции защитить добросовестных отечественных сельхозпроизводителей и рассмотреть возможность проведения государственных закупочных интервенций в отношении молочной продукции, а также дать поручение соответствующим структурам по усилению контроля за соблюдением тарифной квоты в отношении молочной продукции и повышению эффективности работы по выявлению фальсифицированной, некачественной молочной продукции на потребительском рынке.

Председатель парламентского комитета Андрей Козлов сообщил, что обращение связано с резким снижением закупочных цен на молоко (снижение составило от 3 до 7 рублей в зависимости от региона), из-за чего сельскохозяйственные предприятия, которые занимаются молочным животноводством, несут убытки и находятся под угрозой закрытия.

«В Псковской области цена еще не так критично упала, но во многих наших предприятиях она уже ниже себестоимости. При этом на рынок повлиять мы не можем: цены диктуют переработчики и торговые сети. Поэтому ситуация достаточно патовая. На мой взгляд, это разумная инициатива, хотя и немного запоздалая», - отметил он.

«Нам важно понять, где произошел перекос, - подключился к обсуждению начальник Главного государственного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора Николай Романов. - У нас закупочная цена упала на 2 рубля, а на прилавках магазинов осталась прежней. Минсельхоз написал повторное письмо в ФАС, чтобы разобраться в этой ситуации. Кроме того, на следующей неделе совместно с комитетом по экономике проведем совещание с торговыми сетями. Сначала будем уговаривать, упирать на соглашение с главой региона, в котором оговаривается в том числе и то, что на полках торговых сетей должно быть больше местного молока. Возможно, будем просить губернатора вмешаться».

При этом чиновник обратил внимание, что в Псковской области не такой мощный бюджет, как у того же Татарстана, поэтому местные производители поддерживаются слабее. Если там выделяется три рубля поддержки, а у нас - всего рубль.

Депутат Ян Лузин в свою очередь поинтересовался, с чем связано падение цен. «Идет ли речь о перепроизводстве сырья или о картельном сговоре переработчиков, с чем должно разобраться ФАС. Чего мы хотим добиться от правительства?», - спросил он.

Единоросс предостерег, что вмешиваться в рынок нужно очень аккуратно. «Экономика – это точная наука. Если есть дефицит товара, все начнут строить молочные фермы, если будет перепроизводство – они будут закрываться, и это естественный процесс. Огромная ошибка – субсидировать убыточные производства», - высказался он.

«Вопрос о дефиците и профиците достаточно спорный. Если мы мясом и птицей себя уже способны накормить, то с молоком пока возникают проблемы, - не согласился Андрей Козлов. -  Если брать медицинскую норму, то сегодня население в должной мере не обеспечивается молоком. Эта норма закрывается аналогами. Если мы не поддержим первичное звено, то сложится еще больший дефицит натурального сырья, еще больше будет ненатуральных продуктов. В ситуации может разобраться ФАС, Россельхознадзор. На полках очень много фальсификата, и на мой взгляд, эти ведомства, не очень хорошо справляются со своей работой».

Он подчеркнул, что речь идет о комплексе мер, а не только о субсидировании убыточных производств. В частности, по усилению контроля закупа продукции, с тем чтобы упорядочить ввоз сухого молока и пальмового масла.

«Это проблема не одного-двух регионов, а общегосударственная», - подчеркнул Андрей Козлов.

В обращении Государственного Совета Республики Татарстан к председателю правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву указывается, что на сегодняшний день продукты, производимые из натурального молока, при действующих закупочных ценах оказались неконкурентными на рынке. «На складах молокоперерабатывающих предприятий значительно увеличились остатки нереализованной продукции. Как следствие, оптово-отпускные цены на сухое обезжиренное молоко снизились по сравнению с прошлым годом на 37%, на сливочное масло - на 29%, на сыры - более чем на 10%, что послужило одной из причин падения закупочных цен на молоко», - говорится в документе.

В рамках заседания комитета депутаты единогласно проголосовали в поддержку обращения. Окончательное решение будет принято завтра, 29 марта, на очередной сессии Псковского областного Собрания.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
 

 
опрос
В России стартовала досрочная сдача ЕГЭ. Каково ваше отношение к Единому государственному экзамену?
В опросе приняло участие 723 человека
Лента новостей
Последние новости
28.03.2018, 18:491 Сотни великолучан пришли на набережную Ловати почтить память погибших в Кемерове 28.03.2018, 18:450 Коммунисты внесли в Госдуму законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ 28.03.2018, 18:340 Правильные действия при пожаре минимизируют его последствия, напоминает МЧС жителям Псковской области 28.03.2018, 18:260 Информационный день для НКО устраивает псковский Центр устойчивого развития 5 апреля
28.03.2018, 18:190 Пути развития инфраструктуры связи в Псковской области обсуждались на встрече Михаила Ведерникова и министра связи РФ Николая Никифорова 28.03.2018, 18:071 Сложную ситуацию на рынке молочной продукции обсудили депутаты Псковского областного Собрания 28.03.2018, 18:010 До минус 13 градусов похолодает ночью в Псковской области 28.03.2018, 17:525 Депутаты Псковской городской Думы помогли с выделением отдельной квартиры ребенку-инвалиду
28.03.2018, 17:427 Глава Пскова: Народный парк должен стать многофункциональной зоной отдыха для псковичей 28.03.2018, 17:275 Жанна Малышева удостоена благодарности Минкульта за заслуги в культурном развитии Псковской области  28.03.2018, 17:060 29 марта в Пскове пройдет финал конкурса литературных и исследовательских работ «Родные истоки» 28.03.2018, 16:500 Псковские депутаты поддержали инициативу о наделении младших госинспекторов полномочиями рассматривать административные дела
28.03.2018, 16:4730 Рига окажет помощь семьям, потерявшим близких в страшной трагедии в Кемерове 28.03.2018, 16:415 Псковским депутатам предложили поддержать законопроект, устраняющий несправедливость в распределении льгот по уплате взносов за капремонт 28.03.2018, 16:400 Молодые профактивисты Псковской области встретятся на площадке «Профинтеллект» в «Пушкиногорье» 28.03.2018, 16:345 Юрий Сорокин призвал областной спорткомитет поддержать настольный теннис
28.03.2018, 16:2914 Петр Порошенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерове 28.03.2018, 16:221 Участки лесного фонда для заготовки древесины будут предоставляться по результатам торгов, а не аукционов 28.03.2018, 16:192 Минкультуры сделало для Псковской области исключение по участию в программе детского туризма «Моя Россия» 28.03.2018, 16:1315 Путин поручил правительству проверить законодательство, регулирующее работу ТРЦ
28.03.2018, 16:090 Два федеральных законопроекта по просьбе псковских «эсеров» рассмотрели депутаты из «бюджетного» комитета 28.03.2018, 15:570 В Пскове приостановлена подача газа двум абонентам с общей задолженностью более 12 тысяч рублей 28.03.2018, 15:520 «Дом Советов» с Виктором Остренко. ВИДЕО 28.03.2018, 15:491 В Пскове на учете состоят 110 подростков
28.03.2018, 15:446 Замминистра культуры РФ: Псковская область должна позиционировать себя как центр паломнического и духовного туризма России 28.03.2018, 15:377 Доходы Псковской области увеличатся более чем на 2 млрд рублей 28.03.2018, 15:201 Псковское областное Собрание и администрация региона сохранили прежний вектор конструктивного взаимодействия - Виктор Остренко 28.03.2018, 15:149 Умер актер Олег Анофриев
28.03.2018, 15:0911 Подготовку к Ганзе-2019, 800-летие Александра Невского и развитие туризма обсудили Михаил Ведерников и замглавы Минкульта Алла Манилова 28.03.2018, 15:010 Совет муниципальных образований Псковской области утвердил план работы на год 28.03.2018, 14:524 Руководитель пыталовского учебного учреждения, который сам себя премировал в течение трех лет, возместил ущерб бюджету 28.03.2018, 14:467 Увеличить финансирование учебных расходов в псковских школах призвал Владимир Яников
28.03.2018, 14:411 Открытое первенство города Великие Луки по велоспорту на шоссе состоится 27-28 апреля 28.03.2018, 14:326 В Пскове росгвардейцы задержали алиментщика, находившегося в розыске 28.03.2018, 14:276 Виктор Остренко: Действующие главы районов, где в сентябре пройдут выборы, должны решить, готовы ли они продолжать свою деятельность 28.03.2018, 14:222 В Острове мужчина похитил из магазина спиртное, но пьяным попался сотрудникам Росгвардии
28.03.2018, 14:201 Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области станет автономным 28.03.2018, 14:160 К 10 апреля будет известно решение Минсельхоза о возмещении убытков из-за дождливого лета псковским сельхозпредприятиям 28.03.2018, 14:103 Школьники Псковской области приняли участие во Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в будущее» 28.03.2018, 13:5917 Серьезные политические деятели заранее готовили свои портфели к старту выборов губернатора Псковской области - Виктор Остренко
28.03.2018, 13:5011 Сеть H&M оказалась на грани краха 28.03.2018, 13:411 «Ростелеком» на Северо-Западе презентовал новое коробочное решение «Умный дом» 28.03.2018, 13:370 Островичи несут цветы и игрушки к импровизированному народному мемориалу в память о погибших в Кемерово 28.03.2018, 13:281 Совфед одобрил закон о праве собственников жилья платить за ЖКУ без посредников
28.03.2018, 13:250 Матч «Псков-747» - «Казанка» 7 апреля начнется в 14.00 28.03.2018, 13:2516 Источник: Причиной пожара в ТЦ «Зимняя вишня», вероятнее всего, был поджог 28.03.2018, 13:2321 Виктор Остренко: Трагедия в Кемерове - не повод для наращивания политического капитала 28.03.2018, 13:2017 Депутаты предлагают ставить во всех квартирах датчики по утечке газа
28.03.2018, 13:203 Песков: Цифры по пропавшим без вести в Кемерове еще не могут считаться окончательными 28.03.2018, 13:090 Псковский филиал РСХБ проводит акцию для социально ориентированных НКО 28.03.2018, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Виктором Остренко 28.03.2018, 12:5539 Николай Королев проверил ТК «ПИК60» и ТРК «Акваполис» на предмет соблюдения противопожарных норм. ВИДЕО
28.03.2018, 12:498 За год Счетная палата Псковской области выявила нарушения на 770 млн рублей 28.03.2018, 12:412 Восстановить вертикаль ветеринарной власти в России собирается Минсельхоз 28.03.2018, 12:343 Экологический час «Сохраним первоцветы» состоится в Бежаницах 28.03.2018, 12:261 Доработанный закон «эсеров» о региональном маткапитале не поддержали депутаты из «социального» комитета Псковского областного Собрания
28.03.2018, 12:230 Подрывные и спасательные команды ЗВО готовы к борьбе с паводками 28.03.2018, 12:192 Безработный пскович украл фары, запасное колесо и переднюю подвеску с «семерки» 28.03.2018, 12:171 Правительство внесло в Госдуму законопроект о новых штрафах авиадебоширам 28.03.2018, 12:130 В Пскове и Локнянском районе задержаны водители, повторно севшие за руль пьяными 
28.03.2018, 12:077 Чего не хватает для открытия врачебно-физкультурного диспансера в Пскове, рассказал Игорь Потапов 28.03.2018, 12:014 Очаг пожара в «Зимней вишне» находился в детской батутной яме - свидетель 28.03.2018, 11:590 Четыре человека погибли на дорогах Великих Лук в 2017 году 28.03.2018, 11:5437 Губернатор Кузбасса Тулеев уволил сотрудников своей администрации после пожара в Кемерове
28.03.2018, 11:500 Кабмин предлагает увеличить штрафы за нарушения при исполнении госооборнзаказа 28.03.2018, 11:444 Более чем в два раза выросло число выявленных в Великих Луках преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков 28.03.2018, 11:327 До +15 градусов тепла прогнозируют в отдельные апрельские дни в Псковской области 28.03.2018, 11:240 Юных поэтов-песенников Псковской области приглашают к участию в конкурсе «Талант, согревающий добром»
28.03.2018, 11:190 Совфед одобрил закон о запрете коммерческой рекламы на квитанциях по оплате ЖКУ 28.03.2018, 11:160 «Социальный» комитет Псковского областного Собрания рассмотрел законопроект о ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства 28.03.2018, 11:140 В Великолукском районе будут судить трех приятелей, промышлявших дачными кражами 28.03.2018, 11:104 Псковичи могут бесплатно узнать, сколько стоит их квартира
28.03.2018, 11:0610 В Великих Луках готовятся к строительству еще одной новой школы 28.03.2018, 10:584 Вице-спикер областного Собрания Виктор Остренко станет гостем прямого эфира на радио «Эхо Москвы в Пскове» 28.03.2018, 10:510 Результаты проекта «Взгляд поколений» обсудили за «круглым столом», посвященном реализации программы «Активное поколение» в Псковской области 28.03.2018, 10:494 Комитет Госдумы не поддержал законопроект о регистрации в соцсетях по паспорту
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru