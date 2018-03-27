Экономика

Сложную ситуацию на рынке молочной продукции обсудили депутаты Псковского областного Собрания

Обращение Государственного Совета Республики Татарстан к председателю правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву по вопросу о ситуации, сложившейся на рынке молочной продукции, рассмотрели сегодня, 28 марта, депутаты Псковского областного Собрания на заседании комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Авторы обращения просят правительство в целях стабилизации цен на рынке молочной продукции защитить добросовестных отечественных сельхозпроизводителей и рассмотреть возможность проведения государственных закупочных интервенций в отношении молочной продукции, а также дать поручение соответствующим структурам по усилению контроля за соблюдением тарифной квоты в отношении молочной продукции и повышению эффективности работы по выявлению фальсифицированной, некачественной молочной продукции на потребительском рынке.

Председатель парламентского комитета Андрей Козлов сообщил, что обращение связано с резким снижением закупочных цен на молоко (снижение составило от 3 до 7 рублей в зависимости от региона), из-за чего сельскохозяйственные предприятия, которые занимаются молочным животноводством, несут убытки и находятся под угрозой закрытия.

«В Псковской области цена еще не так критично упала, но во многих наших предприятиях она уже ниже себестоимости. При этом на рынок повлиять мы не можем: цены диктуют переработчики и торговые сети. Поэтому ситуация достаточно патовая. На мой взгляд, это разумная инициатива, хотя и немного запоздалая», - отметил он.

«Нам важно понять, где произошел перекос, - подключился к обсуждению начальник Главного государственного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора Николай Романов. - У нас закупочная цена упала на 2 рубля, а на прилавках магазинов осталась прежней. Минсельхоз написал повторное письмо в ФАС, чтобы разобраться в этой ситуации. Кроме того, на следующей неделе совместно с комитетом по экономике проведем совещание с торговыми сетями. Сначала будем уговаривать, упирать на соглашение с главой региона, в котором оговаривается в том числе и то, что на полках торговых сетей должно быть больше местного молока. Возможно, будем просить губернатора вмешаться».

При этом чиновник обратил внимание, что в Псковской области не такой мощный бюджет, как у того же Татарстана, поэтому местные производители поддерживаются слабее. Если там выделяется три рубля поддержки, а у нас - всего рубль.

Депутат Ян Лузин в свою очередь поинтересовался, с чем связано падение цен. «Идет ли речь о перепроизводстве сырья или о картельном сговоре переработчиков, с чем должно разобраться ФАС. Чего мы хотим добиться от правительства?», - спросил он.

Единоросс предостерег, что вмешиваться в рынок нужно очень аккуратно. «Экономика – это точная наука. Если есть дефицит товара, все начнут строить молочные фермы, если будет перепроизводство – они будут закрываться, и это естественный процесс. Огромная ошибка – субсидировать убыточные производства», - высказался он.

«Вопрос о дефиците и профиците достаточно спорный. Если мы мясом и птицей себя уже способны накормить, то с молоком пока возникают проблемы, - не согласился Андрей Козлов. - Если брать медицинскую норму, то сегодня население в должной мере не обеспечивается молоком. Эта норма закрывается аналогами. Если мы не поддержим первичное звено, то сложится еще больший дефицит натурального сырья, еще больше будет ненатуральных продуктов. В ситуации может разобраться ФАС, Россельхознадзор. На полках очень много фальсификата, и на мой взгляд, эти ведомства, не очень хорошо справляются со своей работой».

Он подчеркнул, что речь идет о комплексе мер, а не только о субсидировании убыточных производств. В частности, по усилению контроля закупа продукции, с тем чтобы упорядочить ввоз сухого молока и пальмового масла.

«Это проблема не одного-двух регионов, а общегосударственная», - подчеркнул Андрей Козлов.

В обращении Государственного Совета Республики Татарстан к председателю правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву указывается, что на сегодняшний день продукты, производимые из натурального молока, при действующих закупочных ценах оказались неконкурентными на рынке. «На складах молокоперерабатывающих предприятий значительно увеличились остатки нереализованной продукции. Как следствие, оптово-отпускные цены на сухое обезжиренное молоко снизились по сравнению с прошлым годом на 37%, на сливочное масло - на 29%, на сыры - более чем на 10%, что послужило одной из причин падения закупочных цен на молоко», - говорится в документе.

В рамках заседания комитета депутаты единогласно проголосовали в поддержку обращения. Окончательное решение будет принято завтра, 29 марта, на очередной сессии Псковского областного Собрания.