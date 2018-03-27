Экономика

Коммунисты внесли в Госдуму законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ

Фракция КПРФ в Госдуме внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с минимальной ставкой в 5%, сообщает «Интерфакс».

Предлагается установить пониженную ставку НДФЛ в размере 5% для лиц, имеющих доходы менее 100 тыс. рублей в год.

Для лиц с доходами от 100 тыс. рублей до 3 млн рублей в год ставка составит 5 тыс. рублей в год плюс 13% с суммы, превышающей 100 тыс. рублей.

Доходы от 3 млн рублей до 10 млн рублей должны облагаться налогом в размере 382 тыс. рублей в год плюс 18% от суммы свыше 3 млн рублей.

Наконец, доходы свыше 10 млн рублей в год должны подлежать разовой выплате в размере 1,642 млн рублей плюс 25% от суммы свыше 10 млн рублей.

В пояснительной записке к документу приводятся выдержки из заключения правительства РФ на законопроект, где напоминается, что выравнивание бюджетной обеспеченности регионов, в случае принятия законопроекта, будет осуществляться за счет средств федерального бюджета через дотации из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ. В итоге, в связи с предлагаемым снижением ставки НДФЛ с 13% до 5% (для доходов ниже 100 тыс. рублей в год) сумма выпадающих доходов в бюджетах субъектов РФ и муниципальных бюджетах может составить около 71,168 млрд рублей.

Всего общая сумма доходов по НДФЛ, дополнительно уплачиваемая всеми группами налогоплательщиков, при введении прогрессивного НДФЛ свыше 13%, с учетом выпадающих доходов субъектов РФ по НДФЛ, по расчетам, приведенным коммунистами, в 2019 году может составить более 1,159 трлн рублей.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в среду 21 марта, в частности, обсуждалось повышение ставки НДФЛ до 15%, с введением необлагаемого минимума. В Кремле подтвердили, что вопрос возможного повышения НДФЛ обсуждается, но пока окончательного решения нет.