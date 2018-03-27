Экономика

Выездная проверка подтвердила: полученные псковскими фермерами гранты позволяют увеличить производство качественной продукции

С целью проведения мониторинга производственной деятельности фермерских хозяйств, получивших грантовую поддержку, заместителем начальника Главного государственного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области Александром Никандровым и заместителем начальника отдела социального развития села Валентиной Палкиной была проведена выездная проверка крестьянских (фермерских) хозяйств Новоржевского района: КФХ Мурашовой Е.В. и КФХ (СЖФ) Гальдикене В.А.

В ходе осмотра фермерских хозяйств подтвердилась эффективность грантовой поддержки. Полученные гранты позволили укрепить материально-техническую базу и увеличить производство качественной продукции.

Глава КФХ Вера Гальдикене получила грант на развитие семейной животноводческой фермы в 2016 году. Она имеет большой опыт работы в молочном животноводстве. На полученные грантовые средства приобретены молокопровод, ремкомплект транспортера, коровы в количестве 35голов, пресс-подборщик, обмотчик рулонов, погрузчик, сепаратор, сыроварня, тельфер, холодильное оборудование для бойни. Также произведен ремонт и установлено оборудование в помещении для забоя скота, отремонтирована крыша фермы, цех переработки, осуществлена замена водопровода.

В настоящее время в хозяйстве Веры Гальдикене содержится более 300 голов КРС высокопродуктивного молочного стада. Выручка от реализованной продукции за 2017 года составила 3948 тыс. рублей.

Глава КФХ Елена Мурашова получила грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременную помощь на бытовое обустройство начинающего фермера в 2015 году. На средства гранта закуплены строительные материалы и построено новое животноводческое помещение, в котором содержится более 30 голов КРС молочного направления. Также на средства гранта приобретены сепаратор, сыроварня, доильное оборудование, холодильное оборудование, электропастух. На средства единовременной помощи приобретена бытовая техника, мебель для дома.

Приобретенное оборудование позволило наладить на месте переработку молока и увеличить выручку от реализованной продукции, которая составила 1694 тыс. руб. в 2017 году

В фермерских хозяйствах производится экологически чистая продукция (молоко, мясо, сметана, масло, сыры, творог), которая пользуется большим спросом у населения г. Пскова, Санкт-Петербурга, Новоржевского района.

КФХ Гальдикене В.А. и КФХ Мурашовой Е.В. являются активными участниками ярмарок «выходного дня» и областной сельскохозяйственной продовольственной ярмарки.