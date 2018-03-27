Экономика

Сельскохозяйственная отрасль в Псковской области сделала качественно новый рывок - Александр Козловский

«Сельскохозяйственная отрасль в Псковской области сделала качественно новый рывок», - считает депутат от региона Александр Козловский. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе парламентария.

Как отметил парламентарий, это произошло благодаря активной деятельности великолукского агропромышленного холдинга, который образует крупнейший в Северо-Западном федеральном округе сельскохозяйственный кластер.

«У экономики нашего региона сейчас есть две хорошие опоры - это промышленный кластер и сельскохозяйственный, - уверен Александр Козловский. - Оба не только успешно развиваются, но и показывают хорошую динамику в реализации политики импортозамещения. Так, благодаря великолукскому агропромышленному холдингу регион вышел в лидеры по производству свинины вместе с такими традиционно сельскохозяйственными областями, как Воронежская и Курская».

С ростом экономической активности напрямую связано решение социальных проблем - безработицы, конкуренции на рынке труда, низких зарплат, отсутствия инфраструктуры отметил парламентарий.

«Недавно в Великолукском районе открылся завод по переработке биосырья, где трудятся 250 человек, в Красногородском районе до конца этого года планируется открыть шесть новых свиноводческих комплексов, на них будет трудиться до тысячи человек, – рассказал он. – Причем агропромышленный холдинг намерен инвестировать не только в строительство комплексов, но и в строительство в районе автомобильных дорог с твердым покрытием, замену системы электроснабжения».

«Никому не нужно рассказывать, как плачевна была ситуация в сельском хозяйстве региона в конце 90-х годов: заброшенные поля, разваленные колхозы и «ножки Буша» и аргентинская свинина на прилавках магазинов, - прокомментировал депутат. - И давайте сравним, что у нас сейчас: открываются новые фермы и комплексы, потребители могут выбирать из широкого спектра изделий отечественного производителя, для жителей села появилась работа. Как депутат от Псковской области, я неоднократно подчеркивал, что буду защищать интересы отечественного производства и способствовать открытию новых предприятий. Такой же последовательный курс проводит врио губернатора Михаил Юрьевич Ведерников, у нас есть поддержка в Совете Федерации в лице Андрея Анатольевича Турчака. И самое главное, производители убедились в том, что в нашем регионе можно работать и есть перспективы для развития. Поэтому будем привлекать новых инвесторов и поддерживать существующих».

Отметим, что Псковская область занимает лидирующую позицию по выращиванию свинины с 2016 года. Так, в 2016 году в регионе произведено 152,5 тыс. тонн этого мяса, в 2017 году - около 200 тыс. тонн. Ожидается, что в 2018 году объемы производства свинины псковскими предприятиями вырастут до 220 тыс. тонн. Кроме того, великолукский агропромышленный холдинг стал рекордсменом по объему ежегодных налоговых отчислений среди предприятий Псковской области по итогам 2017 года. В бюджеты всех уровней было перечислено 1,763 миллиарда рублей, - на 60% больше, чем в 2016 году. На предприятия, входящие в Великолукский агропромышленный холдинг, в 2017 году было трудоустроено 1966 человек.