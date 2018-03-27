Экономика

Tele2 увеличила число корпоративных клиентов на Северо-Западе

Мобильный оператор Tele2 подвел итоги работы в корпоративном сегменте в Северо-Западном регионе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, в 2017 году абонентская база и выручка от направления увеличились на 47% и 21% соответственно, в первом квартале 2018 года тренд сохранился. Бизнес-клиенты оператора стали чаще пользоваться виртуальными АТС и выбирать защищенные каналы корпоративной связи.

Важным драйвером роста корпоративного направления продолжает оставаться сегмент М2М (межмашинное взаимодействие). SIM-карты оператора используются для мониторинга работы торговых автоматов, бытовых и индустриальных счетчиков, транспортных средств, систем безопасности. В ряде регионов они помогают обеспечивать четкую работу дорожной инфраструктуры. Количество SIM-карт Tele2, используемых в M2M-решениях в Северо-Западном регионе, выросло за год на 33%. При этом интернет-трафик, потребляемый клиентами M2M, вырос в 2,3 раза.

В топ самых популярных бизнес-решений, которые выбирают компании в Псковской области, традиционно попали услуги «Корпоративная АТС» и «Бизнес-SMS». Первая опция позволяет организовать многофункциональную АТС на мобильных телефонах без закупки дорогостоящего оборудования. «Бизнес-SMS» помогает оптимизировать расходы на информационные рассылки, а специальный веб-интерфейс упрощает процесс отправки сообщений по базе клиентов.

Также Tele2 отмечает рост интереса к вопросам безопасности корпоративных сетей. В 2017 году выросло число пользователей услуги «Выделенный APN», которая позволяет обеспечить высокий уровень защиты данных. Трафик передается по зашифрованным каналам в корпоративную сеть, либо SIM-картам предоставляется ограниченный доступ только на определенный список интернет-ресурсов. Услуга востребована, в частности, в банковской сфере при контроле работы удаленных банкоматов, платежных терминалов, торговых автоматов и другого телеметрического оборудования. Кроме того, решение используется для организации работы сотрудников вне офиса: с ее помощью обеспечивается безопасный доступ к информационным ресурсам компании.