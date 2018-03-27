Экономика

Агентство инвестиционного развития Псковской области проведет День открытых дверей по подключению к сетям

Агентство инвестиционного развития Псковской области проведет День открытых дверей, посвященный теме «Подключение к инженерным сетям и проблемы, возникающие в ходе их эксплуатации». Мероприятие состоится во вторник, 10 апреля, по адресу: ул. Ленина, 17. Начало в 15.00.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в Дне открытых дверей примет участие председатель государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Агапов. Первый заместитель председателя госкомитета Псковской области по тарифам и энергетике Виталий Суриков ответит на вопросы, связанные с порядком формирования тарифов на энергоресурсы.

На Дне открытых дверей, кроме того, выступят представители МРСК Северо-Запада «Псковэнерго» и «Горводоканала» с рассказом об основных требованиях и этапах подключения вновь создаваемых и существующих объектов к электро- и водопроводным сетям. К участию во встрече приглашены представители «Газпром межрегионгаз Псков».