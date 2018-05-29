Все под 0 рублей: Новая акция для корпоративных клиентов СНГБ

В Сургутнефтегазбанке весенняя акция для корпоративных клиентов - «Все под 0 рублей!».
В рамках акции для клиентов малого и микро бизнеса действуют льготные условия:
бесплатное пакетное обслуживание по тарифному плану «S»* в течение двух месяцев с даты открытия расчетного счета;
бесплатное предоставление клиенту выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, размещенной в официальной базе данных ФНС России.
Заключить договоры и приобрести пакет услуг в Пскове можно в операционном офисе №1 Санкт-Петербургского филиала АО БАНК «СНГБ» по адресу: г. Псков, ул. Льва Толстого, 2. Тел.: (8112) 290-889.
Подробная информация – на сайте www.sngb.ru и в офисах Сургутнефтегазбанка.
*Тарифный план « S» в рамках акции представлен для новых клиентов.
Стоимость пакета составляет 1300 рублей. В пакет входят следующие услуги:
Бесплатный пересчет до 50 000 руб. вкл. в месяц в кассе Банка, внесенных Клиентом наличными.
Предложение распространяется на малые и микропредприятия при открытии первого расчетного счета, у которых предельное значение выручки, полученной от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, составляет до 800 млн руб. (включительно).