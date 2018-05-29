Экономика

Все под 0 рублей: Новая акция для корпоративных клиентов СНГБ

В Сургутнефтегазбанке весенняя акция для корпоративных клиентов - «Все под 0 рублей!».

Успейте воспользоваться выгодными предложениями от СНГБ!

В рамках акции для клиентов малого и микро бизнеса действуют льготные условия:

бесплатное пакетное обслуживание по тарифному плану «S»* в течение двух месяцев с даты открытия расчетного счета;

бесплатное предоставление клиенту выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, размещенной в официальной базе данных ФНС России.

Сроки проведения акции с 3 мая по 31 июля 2018 г. (включительно).

Заключить договоры и приобрести пакет услуг в Пскове можно в операционном офисе №1 Санкт-Петербургского филиала АО БАНК «СНГБ» по адресу: г. Псков, ул. Льва Толстого, 2. Тел.: (8112) 290-889.

Подробная информация – на сайте www.sngb.ru и в офисах Сургутнефтегазбанка.

*Тарифный план « S» в рамках акции представлен для новых клиентов.

Стоимость пакета составляет 1300 рублей. В пакет входят следующие услуги:

бесплатное открытие первого расчетного счета и оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати и свидетельствование подлинности подписей при открытии первого счета;

бесплатное осуществление платежей в пользу клиентов банка - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (по внутрибанковской сети);

абонентская плата за обслуживание в системе «Клиент-Банк»/«Интернет-Клиент-Банк» - комиссия не взимается;

бесплатные налоговые и бюджетные платежи, при приеме расчётного документа по системе «Клиент-Банк» / «Интернет-Клиент-Банк» до 16-00;

осуществление платежей через корсеть Банка по системе «Клиент-Банк»/«Интернет-Клиент-Банк» до 16-00 - 5 платежей бесплатно;

пересчет денежных средств клиента в кассе банка, внесенных клиентом наличными, в размере 50000 рублей.

Бесплатный пересчет до 50 000 руб. вкл. в месяц в кассе Банка, внесенных Клиентом наличными.

Предложение распространяется на малые и микропредприятия при открытии первого расчетного счета, у которых предельное значение выручки, полученной от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, составляет до 800 млн руб. (включительно).