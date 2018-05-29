Экономика

Россельхозбанк снизил ставки по потребительским кредитам

Россельхозбанк дополнительно снизил ставки в рамках акции «Всем трудящимся» по потребительским кредитам без обеспечения. Теперь для работников бюджетных организаций, зарплатных и надежных клиентов Банка они составляют от 10,5% до 12%*, для прочих категорий заемщиков - от 12% до 13,5%*.

Заявку на получение кредита можно оформить на сайте Банка. Акция «Всем трудящимся» стартовала 27 апреля и продлится до конца июня 2018 года.

* Ставки действуют при согласии клиента на личное страхование жизни, здоровья и потери работы.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.