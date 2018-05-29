Экономика

Десять соглашений подписано на 3-й Региональной инвестиционной энергетической конференции в Пскове

Десять инвесторов заключили соглашения о намерениях по технологическому присоединению к электрическим сетям для реализации своих проектов на территории Псковской области на общую мощность более 12 мегаватт. Церемония подписания договоров состоялась на 3-й Региональной инвестиционной энергетической конференций, которая проходит в среду, 30 мая, в Псковской области. Руководители организаций поставили подписи под документами в цифровом виде, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

В частности соглашение о подключении к сетям заключили «Псковэнерго» и ООО «Псковжилстрой», ООО «ПИК-фонд имущества», ООО «СтройЭстейт» и ООО «Рус-сервис». На территории Псковского района южнее деревни Борисовичи планируется реализация двух инвестпроектов: строительство многоквартирных жилых домов в 2019 году и жилых и общественных зданий в 2020 году. Также речь идет о жилой застройке в Пскове на улицах Народной и Кузбасской дивизии в 2019 году и строительстве таможенно-логистического центра и торгового комплекса в деревне Овинки Себежского района в 2020 году.

В период подготовки к проведению Региональной инвестиционной энергетической конференции инвестиционные соглашения о технологическом присоединении с филиалом МРСК Северо-Запада «Псковэнерго» подписали еще 6 компаний: АО «База механизации», ИП В. Н. Круглов, ООО «СтройЭстейт», ООО «Пиндструп», ООО «Великолукское ТОК» и ООО «Псков Девелопмент центр».

Отметим, что по итогам первых двух региональных инвестиционных конференций было заключено 19 соглашений о намерениях на почти 30 мегаватт присоединяемой мощности. Большая часть из подписанных соглашений трансформировалась в реальные договоры. В настоящее время в полном объеме обязательства исполнены сетевой компанией уже по 8-ми договорам.

Напомним, что Региональная инвестиционная энергетическая конференция проводится с целью стратегического территориального планирования развития субъектов предпринимательства в Псковской области с учетом оптимального использования существующей энергетической, транспортной и инженерной инфраструктуры региона. Организаторами мероприятия выступают администрация Псковской области, ПАО «МРСК «Северо-Запад», «Стратегическое партнерство «Северо-Запад» при поддержке полномочного представительства Президента РФ в СЗФО.