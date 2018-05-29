Экономика

Помощник полпреда президента в СЗФО: Динамика развития Псковской области позитивная и устойчивая

Псковская область демонстрирует позитивную и устойчивую динамику развития. Такое мнение выразил помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Евгений Карпичев в среду, 30 мая, в ходе Региональной инвестиционной энергетической конференции в Пскове.

Он подчеркнул, что 2017 год Псковская область закончила с неплохими показателями. «Промышленное производство растет и составило 104%. Продукция сельского хозяйства, в особенности животноводства, тоже растет, плюс 17% в животноводстве. В сфере строительства объем работ составил 24,5 млрд рублей или 107%. Эти показатели определяют развитие субъекта РФ и свидетельствуют об его устойчивой позитивной динамике», - сказал Евгений Карпичев.

Он также напомнил, что на международном экономическом форуме, который прошел на прошлой неделе в Санкт-Петербурге, президент России Владимир Путин отметил Псковскую область в числе регионов, который существенно улучшил свои позиции в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности. «Область поднялась на 36-е место, и, на мой взгляд, это очень высокий, весомый результат, который достигнут благодаря слаженной работе органов власти, местного самоуправления и бизнеса», - добавил Евгений Карпичев.

Кроме того, представитель полпредства президента в СЗФО отметил усилия областных властей по развитию особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино». «Власти Псковской области вкладывают много энергии и сил в развитие „Моглино“. В настоящее время здесь работают 9 резидентов, заявленный объем инвестиций - 5 миллиардов рублей. Около 800 рабочих мест. Еще 2 новых резидента к вам приходят, и сумма инвестиций будет возрастать. Это на самом деле хороший показатель общей слаженной работы», - подчеркнул Евгений Карпичев.

Напомним, что Региональная инвестиционная энергетическая конференция проходит в Псковской области в третий раз. В ней принимают участие руководители и представители предприятий, объединений промышленников и органов власти региона. Также мероприятие в режиме онлайн транслируется в Интернете для широкого круга предпринимателей и потенциальных инвесторов. В рамках конференции заключено 10 соглашений на подключение к электросетям на общую мощность более 12 мегаватт.