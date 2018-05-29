Экономика

«Бюджетный» комитет Псковского областного Собрания поддержал перенос срока уплаты имущественных налогов

Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания поддержал проект федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, документ представил заместитель председателя комитета Алексей Федоров.

Парламентарий пояснил, что документ, разработанный Законодательным Собранием Вологодской области, инициирует перенос срока уплаты имущественных налогов для населения. Транспортный и земельный налоги, а также налог на имущество граждане в соответствии с действующим законодательством могут оплатить до 1 декабря. Данная ситуация приводит к проблемам с наполняемостью местных бюджетов и дорожных фондов.

«Я думаю, надо поддерживать инициативы, которые касаются финансовой устойчивости региональных бюджетов», - отметил Алексей Федоров.

За законопроект высказалась заместитель начальника главного финансового управления региона Людмила Павлова. Она отметила, что были предложения перенести срок уплаты транспортного налога даже на июль.

Некоторые парламентарии высказали сомнения в том, что данная инициатива понравится населению. В итоге за законопроект высказались 4 депутата, 2 воздержались.