Экономика

Власти Псковской области прорабатывают вопрос использования после 2021 года площадки Дедовичской ГРЭС

Власти Псковской области прорабатывают вопрос использования после 2021 года площадки Дедовичской ГРЭС. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на сессии Псковского областного Собрания 31 мая сообщил врио губернатора Михаил Ведерников, представляя депутатам отчет о деятельности областной администрации за 2017 год.

В частности, по его словам, рассматривается три возможных сценария. Первый - сохранение в нынешнем виде (но Михаил Ведерников считает это маловероятным). Второй вариант - вывод ГРЭС в изолированный режим и создание на ее основе кластера или технопарка, который бы гарантированно потреблял мощности электростанции. «На данный момент мы ведем переговоры с федеральным центром о возможности получения этой территорией особого статуса, который дал бы будущим резидентам дополнительные федеральные льготы», - пояснил Михаил Ведерников.

Третий возможный сценарий развития событий - перераспределение лимитов газа для ГРЭС в пользу производителей сжиженного газа. «У нас есть потенциальные инвесторы для этого сценария, которые при условии гарантии получения лимитов в 2021 году готовы уже в 2019 году начать строительство предприятий, при этом общий объем инвестиций может составить около 20 млрд рублей», - сообщил глава региона.