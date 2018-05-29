Экономика

Поддержку начинающих фермеров планируют усилить в 2018 году власти Псковской области

Поддержку начинающих фермеров и семейных ферм планирует усилить в 2018 году администрация Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на сессии Псковского областного Собрания 31 мая сообщил врио губернатора Михаил Ведерников, представляя депутатам отчет о деятельности областной администрации за 2017 год.

Он подробно остановился на результатах работы аграрного сектора региона. Так, по его словам, объем продукции сельского хозяйства составил более 35 млрд рублей, рост к предыдущему году - 11,2% (для сравнения по России 2,4%, по округу - минус 2,6%). Регион на протяжении последних пяти лет занимает 1-е место по росту производства скота и птицы в СЗФО.

Область, несмотря на тяжелые погодные условия в прошлом году, получила хороший урожай, а также повысила уровень обеспеченности по ряду основных категорий продуктов.

На поддержку агропромышленного комплекса в 2017 году было направлено 1,9 млрд рублей, из которых – 315 млн рублей – средства областного бюджета. Суммарный объем инвестиций в сельское хозяйство составил более 2 млрд рублей.

Продолжается реализация инвестпроекта компании «Великолукский свиноводческий комплекс». Он будет достроен к 2020 году, его общая стоимость составит 50 млрд рублей. На сегодняшний день в рамках этого проекта уже создано 2830 рабочих мест. В прошлом году комплекс вошел в ТОП-20 производителей свинины в России, напомнил Михаил Ведерников.

В отрасли мясного животноводства он особо отметил такие предприятия как «ПсковАгроИнвест» – рост к предыдущему году – 13%, «Идаванг» – рост 7%, «Племрепродуктор Назия» (бывшая Псковская птицефабрика) рост производства составил 6% к 2016 году.

В растениеводческой отрасли врио губернатора выделил следующие хозяйства: ООО «Подлипье» (Опочецкий район), вернувшее в сельскохозяйственный оборот порядка 1000 га непригодных для пахоты земель; ООО «Тригорское» Пушкиногорского района, которое ввело в оборот только в прошлом году 4,5 тыс.га сельскохозяйственных земель; КФХ Громова (Печорский район) - в прошлом году хозяйство совместно с французскими партнерами начало выращивание пивоваренного ячменя на площади 200 га.

С 2017 года в рамках подпрограммы «Развитие мелиорации» в 14 хозяйствах области были подготовлены к дальнейшей обработке 11,8 тыс. га сельскохозяйственных земель.

Отметил Михаил Ведерников и активное развитие крестьянских и фермерских хозяйств в Псковской области. «Они продолжают получать грантовую поддержку: в 2017 году такую ее получили 9 начинающих фермеров и 3 семейных животноводческих фермы. Правда, как показали встречи с работниками отрасли, эти цифры ничтожно малы. Мы прорабатываем возможные варианты донастройки текущей системы и выделения новых субсидий. Предлагаю вместе внимательно поработать над этим вопросом при формировании бюджета на 2019 год», - заключил врио губернатора.