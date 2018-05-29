Экономика

Доклад о результатах реализации областной аграрной политики в 2017 году выслушали псковские депутаты

Доклад о результатах реализации областной аграрной политикив 2017 году представлен депутатам регионального парламента - такая форма ежегодного отчета исполнительной власти перед законодателями предусмотрена законом «О развитии сельского хозяйства Псковской области».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, объем сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий в прошедшем году составил 35,1 млрд руб. Индекс производства вырос до 111,2 % к 2016 году.

На поддержку агропромышленного комплекса в 2017 году было направлено 1 млрд 965,9 млн руб. в том числе из областного бюджета 314,7 млн руб.

С текстом доклада депутаты ознакомились заранее. В ходе сессии начальник главного государственного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области Николай Романов ответил на вопросы парламентариев. С руководителем профильного органа исполнительной власти депутаты обсудили проблему снижения закупочных цен на молоко, ситуацию с ростом стоимости горюче-смазочных материалов, объёмы федеральной поддержки региональных аграриев и проблему закрепления на селе молодых специалистов.