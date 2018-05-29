Экономика

Обращение в Минсельхоз о защите внутреннего рынка молочной продукции поддержали псковские депутаты

Депутатский корпус регионального парламента поддержал обращения Архангельского областного Собрания депутатов в министерство сельского хозяйства РФ о мерах по ограничению объёмов ввозимого в страну сухого молока и защите внутреннего рынка. Соответствующее постановление областного Собрания было принято на 21-й сессии, сообщает пресс-служба регионального парламента.

В документе, который поддержали региональные законодатели, одной из основных причин произошедшего снижения закупочных цен на натуральное молоко, называется импортирование в Россию большого количества сухого молока.

В обращении депутаты просят федеральное министерство принять меры, направленные на сбалансированность объёмов ввоза сухого молока, а также дать поручения профильным структурам по выявлению некачественной молочной продукции.