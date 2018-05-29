Экономика

Сельхозпредприятия Псковской области приступили к заготовке кормов

Два сельскохозяйственных предприятия Новосокольнического и Псковского районов приступили к заготовке кормов. Как сообщает Главное государственное управление сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области, ООО «ПсковАгроИнвест» Псковского района заготовило 490 тонн сенажа, ОАО «Красное знамя» Новосокольнического района заготовило 125 тонн сенажа.

Весенний сев подходит к завершению. По состоянию на 29 мая сельскохозяйственными предприятиями яровой сев выполнен на 83 %, что составляет 32,1 тыс. га, в т.ч. яровые зерновые культуры на 79 % или 18,0 тыс. га, рапс на 118 % или 6,4 тыс. га, картофель на 77 % или 274 га, овощи на 125 % или 35 га, кормовые культуры на 73 % или 7,4 тыс. га.

Наибольшая площадь ярового сева произведена в Пыталовском районе 5470 га, в т.ч. 2570 га зерновых культур, Островском районе 5036 га, в т.ч. 3000 га зерновых культур, Псковском районе 4225 га, в т.ч. 2551 га зерновых культур.