Экономика

Эксперимент по маркировке обуви начинается в России с 1 июня

С пятницы, 1 июня, в России начнется эксперимент по маркировке обуви. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Как передает телеканал «360», оператором информационной системы назначен «Оператор-ЦРПТ», а курировать эксперимент, который завершится 30 июня 2019 года, будет Минпромторг.

Если его признают успешным, то с 1 июля 2019 года маркировка станет обязательной.

В начале мая правительство утвердило перечень подлежащих обязательной маркировке товаров. В него вошли табачная продукция, духи, одежда, обувь, фотокамеры и другое.