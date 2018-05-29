Экономика

14 точек общепита открылось в Пскове в 2017 году

23 магазина и 14 объектов общепита открылось в Пскове в 2017 году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил глава администрации города Александр Братчиков, выступая с отчетом о деятельности за 2017 год на сессии городской Думы. Такая динамика, по его словам, связана с тем, что Псков - город туристический, и эти услуги востребованы.



В Пскове располагается 402 торговых павильона и киоска. Продолжается работа по привлечению к ответственности лиц за торговлю в неустановленных местах. К ответственности привлечено около 100 граждан.



Говоря о работе в части приватизации муниципального имущества, глава администрации сообщил, что в прошлом году было включено в план приватизации 43 объекта, объявлено 54 аукциона. Продано 18 объектов. Для сравнения, в 2016 году - 29. «Поступления в бюджет оказались ниже ожидаемого. На 30% снизились поступления от сдачи в аренду земли и распространения наружной рекламы», - добавил Александр Братчиков.

