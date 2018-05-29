Экономика

Михаил Ведерников обсудил с представителями Ассоциации европейского бизнеса потенциальные направления сотрудничества

Потенциальные направления сотрудничества Псковской области и Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) обсудил врио губернатора Михаил Ведерников с представителями Ассоциации. Встреча состоялась в пятницу, 1 июня, в администрации Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, со стороны региона в ней приняли также участие председатель государственного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев и генеральный директор Агентства инвестиционного развития Псковской области Юрий Подобед. В состав делегации Ассоциации вошли исполнительный директор Руслан Кокарев и председатель Северо-Западного регионального комитета АЕБ Андреас Битци.

В начале встречи Михаил Ведерников подчеркнул, что работа с инвесторами в регионе является приоритетной. «Мы с большим вниманием относимся к каждому инвестпроекту. Ряд инвесторов я готов лично сопровождать и делать все возможное, чтобы им было удобно и комфортно работать на территории Псковской области», - сказал врио губернатора.

Михаил Ведерников также рассказал представителям АЕБ о главных площадках региона для реализации инвестиционных проектов. Среди них - особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино».

На сегодняшний день у нас 9 резидентов здесь работают, четверо пришли в прошлом году, сейчас подписано еще два соглашения на общую сумму порядка 15 млрд рублей. «На территории особой экономической зоны созданы все условия: подведена инфраструктура, есть свой таможенный пост, резиденты получают налоговые льготы. С "РЖД" обсуждаем подведение железнодорожной ветки и создание транспортного хаба», - отметил Михаил Ведерников.

Он также обратил внимание представителей АЕБ на Промышленный электротехнический кластер, который объединяет 19 предприятий региона и по итогам 2017 года был отмечен Минпромторгом в качестве лидера эффективности в стране. Михаил Ведерников рассказал и о возможности реализации инвестиционных проектов в Дедовичском районе на базе ГРЭС, и, сделал акцент на перспективах вложений в туристическую инфраструктуру. «У нас есть достаточное количество старинных красивых зданий, которые сейчас требуют ремонта. Мы готовы создавать лояльные условия для инвесторов, которые создадут в них гостиницы и рестораны. "Двор Подзноева"в Пскове, который мы хотим вам показать, - это хороший пример такого сотрудничества», - сказал врио губернатора.

В свою очередь Руслан Кокарев выразил благодарность Михаилу Ведерникову за внимательное отношение к инвесторам. Он рассказал, что в апреле состоялось ежегодное собрание Северо-Западного комитета Ассоциации, в котором приняла участие делегация Псковского региона во главе с первым заместителем губернатора Верой Емельяновой. Она представила инвестиционные возможности области, после чего члены АЕБ захотели посетить регион лично и увидеть площадки своими глазами. «Псковская область известна историей, культурой, природными ландшафтами. Мы как бизнес тоже рассматриваем сейчас регион в качестве платформы для коммуникации. Надеюсь, здесь мы найдем очень много общего», - сказал исполнительный директор АЕБ.

Ассоциация европейского бизнеса - независимая некоммерческая организация, объединяющая более 500 иностранных компаний, работающих в России. В АЕБ входят как крупные международные корпорации, так и предприятия малого и среднего бизнеса из стран Европейского союза, Европейской ассоциации свободной торговли и других регионов мира.

«Для наших инвесторов сейчас интересны локализация и импортозамещение. Мы хотим членам Ассоциации показать, что, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, есть много мест, где созданы прекрасные условия для инвестиций. Мы будем рады, если у нас будет больше компаний в различных областях СЗФО, в том числе и в Пскове», - добавил Андреас Битци.

В завершение встречи члены АЕБ предложили врио губернатора Псковской области выступить с презентацией региона на форуме Ассоциации, который пройдет в следующем году в Москве. Михаил Ведерников предложение принял и, в свою очередь, пригласил АЕБ стать участником выездной сессии Петербургского международного экономического форума, которая состоится в этом году в Псковской области, а также Ганзейских Днях Нового Времени, центром которых Псков станет летом 2019 года.