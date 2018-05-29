Экономика

Проект АО «Великолукский опытный машиностроительный завод» прошел предзащиту в Ставрополе

Вчера, 31 мая, администрация АО «ОЭЗ ППТ «Моглино» в составе делегации из Псковской Области приняла участие сразу в двух крупных мероприятиях: выездной стажировке «Федеральная практика» в Ставрополье и деловом завтраке «Инструменты размещения производств в индустриальных парках. Взгляд инвестора», состоявшемся в Москве.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в службе маркетинга и развития ОЭЗ «Моглино», помимо продуктивного обмена опытом между участниками деловой миссии, вчера состоялась предзащита кластерного проекта одним из крупнейших предприятий области - АО «Великолукский опытный машиностроительный завод», являющегося членом электротехнического промышленного кластера региона.

Такой формат презентации и подготовки конкурсантов увеличивает шанс предприятий на успех в грядущем конкурсном отборе проектов, который состоится в Минпромторге уже в июне. Целью конкурса является содействие региональных промышленных производств и выделение средств государственной поддержки наиболее перспективным из них.

Кроме этого, представители машиностроительного кластера Республики Татарстан вышли с инициативой подписания соглашения о сотрудничестве с ОЭЗ «Моглино», подразумевающего обмен значимой информацией, проведение совместных мероприятий, способствующих развитию партнерских связей между предприятиями регионов.

Опыт размещения производств в индустриальном парке и состав преференций Особых экономических зон для инвесторов обсудили вчера на площадках клуба резидентов индустриальных парков в Москве. Деловой завтрак «Инструменты размещения производств в индустриальных парках. Взгляд инвестора» собрал как инвесторов, так и представителей индустриальных парков, заинтересованных в налаживании партнерских связей и признающих в таких территориальных объединениях и особых экономических зонах важные инструменты поддержки развития промышленности нашей страны.