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Экономика

Международная платежная система Visa объявила о глобальном сбое

01.06.2018 21:25|ПсковКомментариев: 9

Международная платежная система Visa объявила о сбоях при проведении транзакций на территории Европы, сообщает «Лента» со ссылкой на The Guardian.

Причины пока неясны, но клиенты Visa по всей Европе, включая Великобританию, жалуются, что их платежи были отклонены. «Мы расследуем причину и постараемся как можно быстрее разрешить ситуацию», — заявили в компании.

«В настоящее время мы не можем принимать платежи по картам Visa по всей Европе. Никакие розничные торговцы не могут принимать карты Visa», - рассказал пресс-секретарь Marks&Spencer, одного из крупнейших британских ретейлеров.

О проблемах с транзакциями на территории России пока не сообщалось.

Последний раз крупный сбой в платежной системе был зафиксирован в сентябре 2016 года. Тогда часть карт Visa, выпущенных российскими банками, перестали работать за рубежом.

Источник: Псковская Лента Новостей
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