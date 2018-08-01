Экономика

Путин подписал закон о повышении НДС с 18% до 20%

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому нынешняя ставка налога на добавленную стоимость (НДС) повышается с 18 до 20 процентов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к закону, повышение НДС на два процента приведет к дополнительным доходам бюджета в размере 620 миллиардов рублей в год.

Ожидается, что дополнительные доходы бюджета пойдут на финансирование образования, здравоохранения и строительство инфраструктуры

Напомним, в июне председатель правительства Дмитрий Медведев объявил о повышении НДС с 18 до 20 процентов с 1 января 2019 года. В июле Государственная дума приняла соответствующий закон. Также в нем прописана фиксация страховых взносов работодателей на уровне 30 процентов.